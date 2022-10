Cette commandite développe la mission de CCM consistant à faire croître ce sport sur tous les plans

MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW/ - CCM Hockey, un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey, est heureux d'annoncer qu'il a été nommé commanditaire officiel d'équipement de l'Association des joueuses de hockey professionnel pour la prochaine saison. Ce nouveau partenariat concorde avec la mission de CCM qui consiste à soutenir le hockey féminin et à faire progresser ce sport sur tous les plans.

L'Association des joueuses de hockey professionnel est une organisation sans but lucratif qui se consacre à la promotion du hockey sur glace féminin professionnel. Parmi ses membres figurent les meilleures joueuses de hockey au monde. L'organisation vise à fournir une voix unie aux joueuses qui plaident en faveur de la création d'une ligue professionnelle durable.

CCM Hockey fournira des casques, de l'équipement de protection, des patins et des bâtons aux joueuses qui prendront part aux matchs de démonstration 2022-2023 de l'Association. Les premiers matchs sont prévus à Montréal (Québec) les 15 et 16 octobre et à Truro (Nouvelle-Écosse) du 4 au 6 novembre.

CCM est ravi de participer à ces événements majeurs qui rehausseront la notoriété du hockey féminin. L'entreprise fournira le meilleur équipement qui soit afin d'assurer que les joueuses des quatre équipes de l'Association puissent offrir des performances optimales. Ces équipes comprendront 43 olympiennes et plus de 75 joueuses possédant une expérience au niveau national, ainsi que de nouvelles diplômées universitaires de haut calibre. CCM et l'Association feront équipe pour promouvoir les meilleures joueuses de hockey et le meilleur hockey.

« Faire équipe avec l'Association des joueuses de hockey professionnel pour soutenir le hockey féminin constitue une grande priorité pour CCM. Cela s'inscrit dans la mission de notre entreprise, qui entend collaborer avec toutes les parties prenantes du hockey pour partager notre passion et veiller à ce que ce sport soit pratiqué par le plus grand nombre de personnes possible. Travailler avec les personnes talentueuses de l'Association pour soutenir le hockey féminin correspond à notre identité et à ce que nous voulons soutenir en tant que marque et en tant que voix du hockey. Nous avons hâte d'entamer la prochaine saison et de bâtir un partenariat à long terme », a affirmé Marrouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey.

« Je me réjouis énormément de notre partenariat avec CCM Hockey, car je suis convaincue que les équipements et le service que nos joueuses recevront sont conformes aux normes les plus élevées que nous méritons en tant qu'athlètes professionnelles », a indiqué Kendall Coyne Schofield, joueuse de l'Association et présidente de son conseil d'administration.

« Les liens entre CCM et le hockey sont très étroits depuis longtemps et nous sommes ravis qu'il soit notre commanditaire officiel d'équipement », a déclaré Jayna Hefford, conseillère principale aux opérations de l'Association des joueuses de hockey professionnel. « CCM sera un partenaire essentiel tout au long de la saison, alors que nous continuons à élargir le soutien que nous apportons à nos joueuses. Ce partenariat avec CCM permettra à nos athlètes d'avoir accès à l'équipement dont elles ont besoin pour continuer à fournir un niveau élite sur la glace. »

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. La société, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueuses et de joueurs professionnels de hockey que toute autre entreprise, y compris des super vedettes comme Auston Matthews, Connor McDavid, Matt Dumba et Sidney Crosby, des joueuses clés comme Kendall Coyne Schofield et Sarah Nurse, ainsi que des gardiens et gardiennes de but de haut niveau comme Jakub Markstrom, Thatcher Demko, Philip Grubauer et Maddie Rooney. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

À propos de l'Association des joueuses de hockey professionnel

La mission de l'Association des joueuses de hockey professionnel consiste à promouvoir, à faire progresser et à soutenir une ligue professionnelle viable de hockey sur glace féminin en Amérique du Nord, qui présente le meilleur hockey sur glace professionnel féminin au monde. L'organisation vise à fournir une voix unie aux joueuses qui plaident pour la création d'une ligue professionnelle durable. L'Association accomplit sa mission en coordonnant les besoins en formation et les occasions de programmation, ainsi qu'en collaborant avec des organisations aux vues similaires pour rendre le hockey plus inclusif pour les femmes et les générations futures. Pour en savoir plus sur l'Association et la tournée Dream Gap de SecretMD, visitez le site pwhpa.com (en anglais).

