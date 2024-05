MONTREAL, le 31 mai 2024 /CNW/ - CCM Hockey, un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey, est heureux de lancer une gamme limitée de vêtements inspirés de la fierté gaie en collaboration avec Erin Ambrose, joueuse de l'équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

La collection Fierté CCM x EA23 a été conçue par Erin Ambrose, candidate au titre de défenseure de l'année de la LPHF, pour célébrer sa fierté d'appartenir à la communauté LGBTQ+. Toutes les ventes de cette nouvelle collection seront versées au collectif Alphabet Sports, un organisme sans but lucratif qui s'efforce de créer un milieu sûr et inclusif dans le hockey pour les personnes de toutes les identités et expressions sexuelles.

« L'individualité est très importante, non seulement au hockey, mais aussi dans la vie, parce qu'elle montre qui vous êtes. Je suis fière d'être gaie et de jouer au hockey, mais je suis bien plus que la personne que vous voyez évoluer sur la patinoire. Être une joueuse de hockey m'a donné une tribune pour connecter avec les gens à différents niveaux et pour aider d'autres personnes à réaliser à quel point il est important de tirer de la fierté de qui l'on est. »

- Erin Ambrose, joueuse de hockey professionnel de l'équipe de Montréal de la LPHF

« CCM travaille avec diligence pour s'assurer que chaque joueur ou joueuse, quel que soit son âge, son sexe, sa race ou son orientation sexuelle, se sente accepté(e) dans le hockey. Nous sommes ravis de lancer cette collection de vêtements en collaboration avec Erin Ambrose. Nous voulons ainsi rappeler que toutes les joueuses et tous les joueurs, peu importe leurs différences, auront toujours leur place au sein de l'équipe CCM, tant sur la glace qu'à l'extérieur de la patinoire. »

- Marrouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey

