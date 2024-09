MONTRÉAL, le 18 sept. 2024 /CNW/ - CCM Hockey, un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey, est fière d'annoncer le lancement de la campagne « Nous sommes le hockey », qui souligne les progrès impressionnants réalisés par l'entreprise au cours de ses 125 années d'existence, tout en faisant état de ses innovations et de ses liens profonds avec la communauté.

CCM. Nous sommes le hockey. (Groupe CNW/Sport Maska Inc.)

Cette campagne est née de notre volonté constante de faire avancer chaque joueur, dans chaque vestiaire. Nous nous efforçons constamment de rendre le hockey plus inclusif et plus accessible. Ainsi, quels que soient le sexe, les origines, l'âge ou le mode de vie de nos clients, ils se sentiront à l'aise dans leur équipement et à leur place sur la glace. Nous sommes déterminés à faire progresser le sport dans toutes les régions, de la plage à la montagne, afin que tout jeune rêveur puisse un jour accéder au Temple de la renommée. Cette campagne est conçue pour que tous les joueurs sachent qu'ils font partie de notre aventure et que nous entrons ensemble dans une nouvelle ère du hockey. Nous renforçons les assises posées au cours de 125 années, en ayant une vision claire de ce qui nous attend.

« Sans cesse, nous avons repoussé les limites et établi de nouveaux sommets de performance. Notre riche histoire de collaboration avec des joueurs professionnels, des conseillers en hockey, des associations et nos consommateurs nous a permis de développer des équipements de hockey qui assurent que tous les attaquants, défenseurs et gardiens sont bien représentés dans le sport qu'ils chérissent. » - Robert Zaring, vice-président, Marketing mondial, CCM Hockey.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, y compris des vedettes de la LNH et LPHF comme Connor McDavid, Auston Matthews, Sidney Crosby, Thatcher Demko, Kendall Coyne-Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey, ainsi que de plusieurs équipes nationales et de la NCAA.

SOURCE Sport Maska Inc.

Pour les demandes de renseignements de la presse au sujet de CCM Hockey, veuillez communiquer avec Alyssa Cohen, Relations publiques et communications, CCM Hockey, à l'adresse [email protected]