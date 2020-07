« Aux racines du hockey, il y a le courage et l'engagement envers un objectif supérieur, ainsi que les uns envers les autres -- peu importe l'origine, le genre ou l'orientation sexuelle. Le hockey est un sport qui enseigne l'éthique au travail et la détermination, qui forme le caractère et qui favorise le développement du leadership, du travail d'équipe et de la coopération, pour tous ceux et celles qui y jouent. La diversité et l'inclusion sont les grands idéaux que nous cherchons à promouvoir avec cette initiative », déclare Rick Blackshaw, chef de la direction de CCM Hockey.

CCM Hockey s'engage à concentrer ses efforts caritatifs et de marketing auprès de la Fondation Time to Dream et de l'Alliance pour la diversité dans le hockey afin de participer activement au changement dont le hockey a besoin. Les convictions profondes de ces deux organismes de bienfaisance et leurs membres fondateurs, dont Akim Aliu, inspirent toutes les personnes liées de près ou de loin au monde du hockey.

« Le hockey, c'est un état d'esprit, pas un groupe démographique. Le hockey, c'est une attitude, pas un âge. Le hockey, c'est du leadership, pas un genre ni une couleur de peau », ajoute M. Blackshaw.

Initiatives terrain

CCM Hockey appuiera la Fondation Time to Dream et l'Alliance pour la diversité dans le hockey à la fois par une contribution financière et - surtout - par le don de 750 trousses d'équipement destinées aux enfants qui souhaitent commencer à jouer au hockey dans des communautés défavorisées en Amérique du Nord. Ces trousses de départ incluent tout l'équipement nécessaire pour apprendre à jouer au hockey, en offrant une meilleure accessibilité et une plus grande diversité de parcours pour ces enfants. Akim lui-même s'impliquera dans le mentorat et l'entraînement de certains de ces enfants pour qu'ils puissent voir toutes les possibilités qui s'offrent à eux. L'objectif est de rendre le hockey plus accessible, diversifié et inclusif et d'aider à former les joueurs de demain.

« Nous avons la responsabilité d'aider à dessiner le futur du sport que nous aimons en faisant toujours ce qui est juste. Promouvoir activement la diversité au sein du hockey, se soutenir mutuellement sur et en dehors de la patinoire », précise Caroline Losson, chef de la direction marketing de CCM Hockey.

« Je suis honoré de me joindre à la famille CCM par le biais de ce partenariat. Tout au long de mes 11 années de carrière professionnelle, l'équipe CCM s'est toujours surpassée pour veiller à ce que je sois prêt à sauter sur la glace. Aujourd'hui, la discussion est plus importante, plus large, que le hockey et que le sport dans son ensemble. La discussion sur le racisme et l'égalité est au premier plan, et avec sa capacité à apporter un soutien aux communautés défavorisées, CCM s'engage à faire sa part en consacrant d'importantes ressources à la lutte pour la justice. Je suis reconnaissant de l'engagement de CCM qui désire apporter un changement concret et significatif dont le hockey et la société ont grandement besoin », explique Akim Aliu.

À propos d'Akim Aliu

Akim Aliu est un joueur de hockey professionnel qui a joué au sein de la LNH. Confronté au racisme et à l'intolérance tout au long de sa carrière de joueur professionnel, Akim s'est donné pour mission d'établir des programmes et des partenariats qui favorisent l'émergence d'un sport plus diversifié et plus inclusif. Il est le fondateur de la Fondation Time to Dream et membre cofondateur de l'Alliance pour la diversité dans le hockey.

À propos de l'Alliance pour la diversité dans le hockey

L'Alliance pour la diversité dans le hockey a pour mission d'éradiquer le racisme et l'intolérance au hockey. En tant que vecteur de changement positif, non seulement au hockey, mais dans l'ensemble de la société, l'Alliance encouragera la diversité à tous les échelons du sport par le biais d'activités de sensibilisation et d'engagement communautaire et s'emploiera à rendre le hockey plus abordable et accessible à tous et toutes.

À propos de la Fondation Time to Dream

La Fondation Time to Dream a pour but de rendre les sports pour les jeunes, y compris le hockey, plus diversifiés, inclusifs, abordables et accessibles à tous et toutes, indépendamment de la race, du genre et du milieu socio-économique. En outre, Time to Dream vise avant tout à promouvoir l'égalité et la tolérance non seulement dans le monde du sport, mais aussi dans la société, tout en défendant les droits civils et l'équité. En supprimant les obstacles à la participation, Time to Dream met à profit l'expérience sportive afin de contribuer à la réussite personnelle des jeunes. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site de la fondation à l'adresse suivante : torontofoundation.ca/time-to-dream-foundation

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d'équipement de hockey et d'accessoires connexes. Depuis son siège social de Montréal, l'entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe. CCM Hockey fournit l'équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre entreprise, notamment aux vedettes Connor McDavid, Matt Dumba, Sidney Crosby, Seth Jones, ainsi qu'à des joueuses importantes telles que Brianna Decker, Kendall Coyne-Schofield et Sarah Nurse. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site ccmhockey.com.

