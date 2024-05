PHOENIX, 7 mai 2024 /CNW/ - CCELLMD, première marque technologique mondiale axée sur la création de produits de vapotage avant-gardistes et de technologies de vaporisation de pointe, a présenté aujourd'hui deux nouveaux dispositifs de vapotage tout-en-un, le Mini Tank et l'Atom. Conçus dans un souci d'ergonomie, ces appareils discrets s'adaptent parfaitement à la paume de la main. Les deux produits sont également entièrement compatibles avec tous les types d'huiles, des diamants liquides aux rosins vivants et plus encore et offrent la puissance et la précision qui ont fait la renommée de CCELL.

Le Mini Tank ne mesure que 2,48 po de longueur (environ 63 mm), ce qui en fait le dispositif de vapotage le plus compact de l'entreprise sur le plan de la hauteur. Très discret, le dispositif est également muni d'un interrupteur à glissière polyvalent novateur qui prévient les fuites ou les obstructions, et qui préserve les arômes qui émanent de l'huile à l'intérieur.

En plus des capacités de personnalisation établies de CCELL pour les styles de finition de surface et les caractéristiques secondaires de ses produits, le Mini Tank offre également de nombreuses possibilités sur le plan des composants. Les composants en option, comme le nouvel élément chauffant EVOMAX et l'interrupteur à glissière polyvalent permettent quatre versions du Mini Tank.

L'Atom présente une conception moderne et compacte avec des capacités d'huile de 2 ml et 3 ml. Conçu avec l'élément chauffant EVOMAX, ce dispositif de vapotage tout-en-un assure une expérience de consommation prolongée sans compromettre le volume de vapeur ou le goût. La structure scientifiquement conçue de l'élément et sa distribution de chauffage optimisée en font une option polyvalente pour travailler avec des distillats, des résines vivantes, des rosins vivants, des diamants liquides et tout autre type d'huile.

Répondant aux préférences distinctes des consommateurs en matière de volume de vapeur et de goût, chaque vaporisateur Atom est équipé de 3 réglages de tension standard. Ces réglages de tension peuvent être reprogrammés au moyen du Voltage Tuner de CCELL, permettant aux marques d'améliorer leur chiffre d'affaires en offrant un produit compatible avec tous les types d'extraits.

De même, l'Atom comprend également un interrupteur à glissière polyvalent en option.

CCELL s'efforce continuellement de respecter son engagement inébranlable envers l'innovation des produits. Récemment, ses produits ont été largement reconnus au sein de l'industrie. Plus tôt cette année, le Voca Pro, qui met en vedette le Mimosa Liquid Live Rosin de Standard Farms, a remporté la première place dans la catégorie des cartouches de vapotage lors de l'édition 2024 de la coupe NECANN, au Massachusetts. De plus, le Slym, jumelé aux produits de River Valley Relief, a remporté le prix du meilleur produit de vapotage jetable lors de la remise des prix Times Cannabis 2024 en Arkansas.

À propos de CCELLMD

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD a vu le jour au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui compte plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à des ressources de recherche et développement de pointe, des technologies brevetées, de fortes capacités de production et des systèmes de contrôle de qualité fiables, CCELLMD est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de qualité supérieure.

Pour en apprendre davantage au sujet de CCELLMD, consultez le www.ccell.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Facebook , X (Twitter) , et YouTube .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2405195/Mini_Tank_and_Atom.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2265752/CCELL_Logo_Logo.jpg

SOURCE CCELL®

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Aubrey Mo, [email protected]