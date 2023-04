SHENZHEN, Chine, le 30 avril 2023 /CNW/ - CCELLMD, la première marque technologique mondiale axée sur la création de produits de vapotage avant-gardistes et de technologies de vaporisation avancées, a annoncé aujourd'hui sa présence à Pocono 420, ainsi que la réussite de ses initiatives de sensibilisation à la marque et de vente pendant les célébrations du 20 avril.

L'entreprise a célébré le 4/20 en participant à l'événement Pocono 420 également connu sous le nom de Pennsylvania Cannabis Festival, qui s'est déroulé les 22 et 23 avril. Pendant deux jours, des dizaines de milliers de consommateurs passionnés ont convergé vers Long Pond, en Pennsylvanie, pour l'événement, où les participants ont pu camper, assister à des concerts et s'immerger totalement dans la culture du cannabis. CCELLMD est fier d'être un commanditaire Or de l'événement et a établi des liens précieux avec ses sympathisants pendant le festival.

La participation de CCELLMD au festival Pocono 420 représentait la première fois que les consommateurs de la côte Est pouvaient voir de près toute la gamme de piles de l'entreprise, et ce dans toutes les couleurs. CCELLMD a vendu ses piles aux participants et a proposé des remises exclusives pour les célébrations du 20 avril tout au long du festival, certains de ses nouveaux produits étant leurs plus vendus. Parmi les produits les plus populaires du festival, citons le Palm Pro , qui permet de régler le flux d'air et la température, de couleur champagne métallique ombré et vert forêt, ainsi que le Rizo de couleur noire et argent, qui permet de régler la température et de bénéficier d'une rétroaction haptique, et qui vibre lors de l'inhalation pour offrir aux consommateurs une sensation supplémentaire.

CCELLMD a également été fière de figurer dans plusieurs guides de cadeaux et marquages promotionnels très médiatisés à l'occasion du 20 avril, notamment High Times , LA Weekly , Cannabis Tech , Cashinbis et Splash Magazine , ce qui témoigne de la forte reconnaissance de leurs produits par les consommateurs.

À propos de CCELLMD

CCELLMD est une marque technologique et un innovateur mondial dans le domaine des vaporisateurs portatifs qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant chauffant en céramique. CCELLMD a vu le jour au siège social de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui compte plus de 10 ans d'expertise dans l'industrie de la vaporisation. Grâce à des ressources de recherche et développement avancées, des technologies brevetées, une forte capacité de production et des systèmes de contrôle de qualité fiables, CCELLMD est reconnu dans le monde entier pour sa technologie de vaporisation exceptionnelle et ses appareils de qualité supérieure.

