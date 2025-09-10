Caucus présessionnel du PLQ : Pablo Rodriguez lance « L'Escouade PME »

QUÉBEC, le 10 sept. 2025 /CNW/ - En cette dernière journée de caucus en vue de préparer la session parlementaire qui s'en vient, Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec, le seul vrai parti de l'économie, annonce qu'il a la ferme intention de remettre l'économie du Québec sur ses rails, notamment en mettant sur pied l'Escouade PME.

Après 8 années de gouvernement caquiste qui a gaspillé l'argent durement gagné par les Québécois et accumulé les déficits, l'Escouade PME, menée par Filomena Rotiroti, porte-parole en matière de développement économique régional et son collègue Frédéric Beauchemin, porte-parole en économie, part à la rencontre des entrepreneurs de toutes les régions du Québec.

L'Escouade PME aura pour mission d'aller discuter avec les entrepreneurs de leurs besoins et d'entendre leurs propositions pour relancer l'économie. « Cette approche de consultation, d'écoute, va être au cœur d'un prochain gouvernement libéral. Fini, le mur à mur! », insiste M. Rodriguez. Des sommets économiques dans chacune des régions du Québec seront d'ailleurs tenus dans les six premiers mois suivant son élection comme premier ministre.

Enfin, pour mieux soutenir les PME québécoises, le chef libéral propose déjà quelques mesures concrètes qu'il souhaite mettre en œuvre :

Réduction significative de la paperasse;

Révision de la fiscalité des entreprises;

Mise en place de crédits d'impôts mieux adaptés à leurs réels besoins;

Révision de la politique d'achat du gouvernement afin de faire affaire davantage avec les entreprises d'ici.

« Nos PME, qui sont le cœur de l'économie québécoise, ont été carrément abandonnées par la CAQ qui n'en avait que pour les entreprises étrangères. L'Escouade PME se rendra à la rencontre de nos entrepreneurs pour les écouter et entendre leurs recommandations pour leur permettre de prospérer et de continuer d'être les moteurs économiques du Québec. C'est ce qu'un vrai parti de l'économie doit faire. C'est ce que le Parti libéral du Québec s'engage à faire dans les prochains mois. »

- Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Maxime Doyon-Laliberté, Attaché de presse, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 514 820-7267, [email protected]