Yang Jun, directeur général de l'activité d'échange de batterie de CATL (PRNewsfoto/CATL)

Lors de l'événement, Wu Kai, directeur scientifique de CATL, a systématiquement développé les forces, les limites et les voies de développement respectives de différentes chimies. Il a souligné que le LFP approche de sa limite théorique de densité d'énergie, ce qui la rend mieux adaptée à une feuille de route technologique axée sur la recharge extrêmement rapide pour atteindre un équilibre optimal. La densité énergétique élevée du NCM le maintient à l'avant-garde de la concurrence mondiale, soulignant que la densité énergétique demeure la principale mesure du leadership. Les batteries au sodium-ion offrent un large potentiel pour des températures extrêmes et des applications de stockage d'énergie. Que ce soit du point de vue des besoins différenciés des consommateurs ou du point de vue de la sécurité énergétique et du développement social, l'industrie des batteries lithium-ion doit poursuivre le développement coordonné de multiples systèmes chimiques.

Robin Zeng, président du conseil et chef de la direction de CATL, a souligné lors de la conférence que l'innovation industrielle doit être guidée par un esprit scientifique rigoureux. Pour que la technologie chinoise devienne mondiale, elle ne doit pas seulement reposer sur la rapidité et l'échelle, mais aussi sur la qualité de l'innovation, la capacité de validation et la crédibilité de la marque.

Batterie Shenxing de recharge ultrarapide de troisième génération : rend compatibles la recharge ultrarapide et de la durée de vie ultra longue

Du point de vue électrochimique, l'augmentation des taux de charge tout en protégeant la durée de vie de la batterie repose sur un facteur primaire : l'augmentation de la température, pas le courant de maintien. Comme le montre l'équation d'Arrhenius, une augmentation de 10 °C de la température de la batterie peut environ doubler le taux de réactions latérales internes, un effet qui peut réduire considérablement la durée de vie du cycle.

La batterie Shenxing à charge ultrarapide de troisième génération traite de la génération et de la dissipation de chaleur grâce à trois mesures majeures : une réduction de la production de chaleur pendant le fonctionnement, une meilleure propagation thermique et un renforcement du contrôle de la précision. Par conséquent, après 1 000 cycles complets, la capacité de la batterie demeure supérieure à 90 %, ce qui permet d'atteindre un équilibre optimal entre une charge extrêmement rapide et une durée de vie ultra longue.

La batterie Shenxing à charge ultrarapide de troisième génération a atteint ce qui est considéré comme la capacité la plus élevée de l'industrie : un taux de charge équivalent de 10C et un taux de charge maximal de 15C. La recharge de 10 % à 35 % de l'état de charge ne prend qu'une minute ; de 10 % à 80 % de l'état de charge, 3 minutes et 44 secondes ; et de 10 % à 98 % de l'état de charge, 6 minutes et 27 secondes. Même à -30 °C dans des conditions de froid extrême, la recharge de 20 % à 98 % de l'état de charge prend environ 9 minutes.

De plus, en combinant la technologie d'autochauffage de la batterie à un réseau de charge ultrarapide et d'échange de batterie entièrement intégré, le système est conçu pour permettre une recharge ultrarapide à basse température qui n'est pas limitée par des piles de recharge, offrant à la fois une recharge rapide et un échange de batterie.

Batterie Qilin de troisième génération : plus légère, plus robuste et plus premium pour redéfinir l'excellence des VE

Historiquement, l'autonomie à long terme des VE haut de gamme dotés de batteries LFP repose simplement sur l'augmentation de la capacité, une approche qui compromet inévitablement l'allègement des véhicules.

La batterie Qilin de troisième génération est conçue pour les VE haut de gamme à forte autonomie, atteignant une densité d'énergie de 280 Wh/kg et permettant une autonomie de 1 000 km tout en supportant une recharge ultra rapide de 10C.

La batterie fournit une puissance de pointe de 3 MW, doublant ainsi la puissance de la batterie à chenilles Qilin de deuxième génération qui concourait sur le Nürburgring (1 330 kW).

Le bloc-batterie ne pèse que 625 kg. Comparativement aux systèmes LFP équivalents, cela représente une réduction de poids de 255 kg et des économies d'espace de 112 litres. Les mesures d'allègement offrent des avantages exceptionnellement importants :

la consommation d'énergie par 100 km diminue de plus de 6 %, ce qui représente une économie d'environ 0,78 kWh par 100 km. Sur un parc d'un million de véhicules qui parcourent 20 000 km par année, cela équivaut à une économie d'électricité de 156 millions de kWh et à une réduction de 78 500 tonnes d'émissions de CO₂.

les améliorations en matière de performance et de sécurité comprennent une réduction de 0,6 seconde de l'accélération de 0 à 100 km/h, une fenêtre de risque de dépassement de 12 % plus courte, une vitesse d'essai de 8 % plus élevée pour l'orignal, un angle de roulis inférieur de 6,5 %, un gain de 15 à 25 % pour la capacité d'éviter les obstacles et une distance de freinage raccourcie d'environ 1,44 mètre.

la durabilité est améliorée, la durée de vie des composants du châssis étant prolongée de 40 % et la durée de vie des pneus de plus de 30 %, ce qui augmente les intervalles de remplacement d'au moins 10 000 km. Les 112 litres d'espace économisé peuvent augmenter le dégagement à la tête de l'habitacle d'au moins 18 mm.

S'appuyant sur la norme nationale pour la NP (No Thermal Propagation), la sécurité est renforcée par la « séparation thermique-électrique », chaque cellule incorporant un canal d'échappement scellé indépendant pour isoler les événements thermiques et prévenir la propagation, garantissant que « la chaleur prend le chemin de la chaleur, l'électricité prend le chemin électrique ».

Batterie condensée Qilin : technologie de qualité aéronautique appliquée pour la première fois aux véhicules de tourisme

La batterie condensée Qilin applique pour la première fois une technologie de qualité aéronautique aux véhicules de tourisme, atteignant une densité énergétique de 350 Wh/kg de cellules et une densité énergétique volumétrique de 760 Wh/L, ce qui établit un nouveau record pour les batteries produites en série. Cela permet une autonomie de 1 500 km pour les berlines et de plus de 1 000 km pour les gros VUS, avec un poids contrôlé à 650 kg.

La batterie condensée est dotée d'une cathode à haute teneur en nickel et d'une anode carbone-silicium à faible expansion, ce qui augmente la densité d'énergie de 50 Wh/kg. Son tout premier boîtier en alliage de titane de qualité aéronautique a réduit l'épaisseur de 60 % et le poids de 30 %, tout en triplant la résistance de l'unité et en offrant une densité énergétique supplémentaire de 20 Wh/kg.

La technologie s'appuie sur le programme d'aviation électrique de CATL, dans le cadre duquel des systèmes de 500 Wh/kg ont terminé la première validation de vol sur des aéronefs de 4 tonnes, et une validation plus poussée est en cours sur des aéronefs de plus de 8 tonnes.

Le remplacement de l'électrolyte liquide par un système condensé élimine les risques associés aux fuites et à la combustion, ce qui permet d'éviter les fuites et l'inflammation du liquide. Parallèlement, CATL a adopté un nouveau collecteur de courant composite qui agit comme un autofusible rapide dans les cas extrêmes de courts-circuits internes.

Batterie super hybride Freevoy de deuxième génération : fait entrer les hybrides dans l'ère des 600 km en mode électrique

La batterie super hybride Freevoy de deuxième génération prolonge l'autonomie électrique jusqu'à 600 km et propose une recharge ultra-rapide de 10C. Il est le pionnier d'une « technologie super hybride » qui intègre les matériaux LFP et NCM via un mélange uniforme de gradient, avec la structure cristalline olivine de LFP servant d'épine dorsale, permettant un hybride uniforme de matériaux LFP et NCM au niveau des particules de poudre.

Cela permet d'atteindre une densité d'énergie de 230 Wh/kg et d'augmenter l'autonomie de plus de 15 % sans augmenter le poids du paquet par rapport aux systèmes LFP simples. Cela permet une couverture complète, de l'utilisation familiale traditionnelle à des scénarios hybrides haut de gamme et complets, offrant des solutions optimales pour diverses applications.

La version LFP offre une autonomie entièrement électrique allant jusqu'à 500 km, ce qui permet une expérience de recharge « une fois par semaine » pour les déplacements quotidiens. La version NCM prolonge encore l'autonomie électrique pure au-delà de 600 km, avec une autonomie totale de plus de 2 000 km, ce qui permet une expérience homogène à double usage tant pour la conduite électrique quotidienne que pour les longs trajets.

Le système fournit 1,5 MW de puissance instantanée à pleine charge et maintient 1,2 MW à 20 % d'écart de charge, ce qui permet de remédier à la dégradation de la puissance dans des conditions de faible charge. Dans les situations hors route exigeant une puissance de plus de 350 kW, le système fournit plus de trois fois la puissance requise, assurant ainsi une performance constante même à de faibles niveaux de charge.

Les caractéristiques de sécurité comprennent un revêtement de fond renforcé capable de résister à 1 500 joules d'énergie d'impact (dix fois la norme nationale) et un scellement étanche qui permet une immersion continue dans 2 mètres d'eau pendant plus de 200 heures sans détérioration de la performance.

Batterie Naxtra au sodium-ion : l'industrialisation du sodium-ion à l'échelle du GWh

La batterie Naxtra au sodium-ion marque la transition de CATL de la percée en laboratoire à la fabrication de masse. En surmontant systématiquement des centaines de défis techniques, CATL a réalisé une industrialisation de niveau GWh.

En 2026, CATL a éliminé quatre goulots d'étranglement clés de l'industrie pour la production massive d'ions sodium : le contrôle extrême de l'eau, la production de gaz en carbone dur, l'adhérence des feuilles d'aluminium et les systèmes d'anodes autoformantes, ce qui a ouvert la voie à un déploiement fiable et à grande échelle. La batterie sodium-ion Naxtra devrait entrer en production de masse à grande échelle d'ici la fin de 2026.

Réseau de charge ultrarapide et d'échange de batterie : architecture de réapprovisionnement unifiée

CATL a également mis en place un réseau intégré de suralimentation et d'échange de batteries, conçu comme un système unifié plutôt que comme des solutions distinctes, fondé sur trois piliers complémentaires : la recharge à domicile, la recharge publique et l'échange de batteries, pour définir l'écosystème optimal de réapprovisionnement énergétique. Toutes les stations d'échange Choco-Swap pour véhicules de tourisme et QIJI pour poids lourds seront équipées de systèmes de suralimentation Shenxing, permettant une véritable synergie entre la charge et l'échange, où chaque station sert à la fois de nœud d'échange de batterie et de centre de charge à haute puissance.

Les bornes de recharge et d'échange intégrées comprennent des sous-stations et des modules de recharge compacts partagés, ce qui réduit les étapes de conversion d'énergie et réduit la perte de puissance globale de plus de 13 points de pourcentage par rapport aux bornes de recharge classiques équipées de stockage. En cas d'urgence, les batteries de la station peuvent se décharger directement dans les piles de recharge, ce qui entraîne un taux d'utilisation de l'équipement supérieur à 85 %. Cela permet une capacité de service de trois fois par espace de stationnement par rapport aux bornes de recharge conventionnelles équipées de stockage, tandis que le coût d'investissement fixe du segment des surcharges est réduit à seulement un cinquième des systèmes comparables.

CATL a lancé la batterie Choco-Swap #26, dotée d'une architecture haute tension de 800 V. La première version comprend une version de 75 kWh, avec des variantes de plus grande capacité à suivre, entièrement compatible avec les véhicules à 800 V des segments B à C. Avec ce lancement, le système Choco-Swap étendra sa couverture à une matrice complète des véhicules, passant des modèles A0 aux modèles du segment C.

Pour ce qui est du déploiement du réseau, CATL prévoit construire 4 000 stations intégrées de recharge-échange d'ici la fin de 2026, couvrant près de 190 villes et un réseau routier national couvrant 12 corridors verticaux et 11 corridors horizontaux. À ce jour, le réseau Choco-Swap a déjà construit 1 470 stations dans 99 villes, et la mise à l'échelle continue de s'accélérer.

En collaboration avec les constructeurs automobiles et les partenaires du secteur de l'énergie, CATL développera conjointement un « réseau de partage recharge-échange » fondé sur le partage technologique, la connectivité optimale et l'investissement conjoint. Les partenaires initiaux comprennent Changan, Chery, GAC, Seres, SAIC-GM-Wuling et BAIC, dont l'objectif est de construire plus de 100 000 installations de réapprovisionnement énergétique partagé d'ici la fin de 2028.

Promotion des solutions énergétiques à scénarios complets

Qu'il s'agisse de cinq produits de batteries couvrant l'ensemble du spectre des matériaux ou d'un réseau intégré de suralimentation et d'échange de batteries, CATL a établi une chaîne de valeur complète, des produits de batteries à l'infrastructure.

CATL continuera d'investir dans la recherche de pointe, la fabrication à grande échelle et la collaboration avec les écosystèmes pour accélérer la transition de l'innovation ponctuelle à des solutions énergétiques à scénarios complets, en veillant à ce que les avantages du progrès technologique soient accessibles dans tous les cas d'utilisation de la mobilité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962462/Gao_Huan__CTO_of_CATL_China_Car_Business.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962463/Wu_Kai__Chief_Scientist_of_CATL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962464/Robin_Zeng__Chairman_and_CEO_of_CATL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962465/Third_Generation_Shenxing_Superfast_Charging_Battery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962466/Third_Generation_Qilin_Battery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962467/Qilin_Condensed_Battery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962468/Second_Generation_Freevoy_Super_Hybrid_Battery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962469/Naxtra_Sodium_ion_Battery.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962470/Yang_Jun__General_Manager_of_CATL_s_Battery_Swapping_Business.jpg

SOURCE CATL

CONTACT : Zhangyizhi, [email protected] ; ZhangYingwen, [email protected]

× Modal title