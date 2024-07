Catherine Fournier sélectionnée pour la cohorte 2024-2025 de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

La mairesse de Longueuil devient la première Québécoise à participer à ce prestigieux programme

LONGUEUIL, QC, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée dans le cadre de la huitième promotion de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, rejoignant 38 autres mairesses et maires de 11 pays sur cinq continents pour participer à cet important programme de formation professionnelle en gestion municipale, sur une durée d'un an.

Photo: Courtoisie Bloomberg Philanthropies (Groupe CNW/Cabinet de la mairesse de Longueuil)

Pour marquer le début du programme, la mairesse Catherine Fournier côtoie depuis dimanche des professeurs de l'Université Harvard et des dirigeants renommés de la Ville de New York pour une expérience immersive en classe de quatre jours à Manhattan, du 14 au 17 juillet 2024. Pour s'assurer que le changement puisse également s'implanter dans l'administration municipale, la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative permet aux mairesses et aux maires de désigner deux membres de leurs équipes respectives pour les accompagner dans ce processus. Dans le cas de Longueuil, Catherine Fournier a identifié Alexandre Parizeau, directeur général de la Ville de Longueuil, et Louis-Philip Prévost, directeur de cabinet. Messieurs Parizeau et Prévost débuteront à leur tour la formation à New York plus tard en août.

Établie par Bloomberg Philanthropies, Harvard Kennedy School et Harvard Business School, la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative dote les maires et les dirigeants municipaux d'instruments de haut niveau ainsi que d'une fine expertise pour accroître leur capacité de résolution de problèmes, renforcer leur leadership et améliorer les résultats pour les citoyennes et les citoyens alors que les municipalités sont confrontées à des défis de plus en plus complexes et globaux. La Bloomberg Harvard City Leadership Initiative aura prodigué une formation à 314 mairesses et maires et plus de 540 dirigeants municipaux de haut niveau dans 33 pays et six continents depuis son lancement en 2017.

« J'entrevois une occasion de croissance et d'échanges très constructifs avec de nombreux homologues internationaux alors que les villes affrontent, et partagent, des défis qui ne connaissent pas de frontières. La Ville de Longueuil est engagée dans un virage axé sur la collaboration et l'innovation, incluant la valorisation des données, et je suis convaincue que cette formation saura nous aider à parachever notre stratégie et à diriger la Ville avec de nouvelles méthodes innovantes et efficientes. C'est un grand privilège pour moi d'avoir été sélectionnée pour prendre part à la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative et j'entends mettre à profit tous les enseignements que mon équipe et moi pourrons en tirer », a souligné Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Comme programme du Bloomberg Center for Cities at Harvard University, la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative rassemble des professeurs, du personnel et des étudiants de l'Université Harvard, aux côtés d'experts du réseau mondial de Bloomberg Philanthropies, pour travailler avec les mairesses et les maires et leurs hauts fonctionnaires pendant une année. Grâce à une combinaison d'enseignement intensif en classe, en mode virtuel et sur le terrain, l'initiative aide ces dirigeants à renforcer l'utilisation des données par leurs équipes, à stimuler la collaboration et l'innovation entre les secteurs et à entraîner des répercussions positives sur les communautés. En plus des cours de base et des réunions avec leurs pairs, chaque participant a accès à des offres supplémentaires pour sa ville, dont des programmes de formation des cadres axés sur le développement économique, l'engagement civique, les ressources humaines, les négociations et les achats ainsi que des recherches et du matériel pédagogique pour aider les dirigeants municipaux à améliorer les pratiques organisationnelles clés.

La participation de l'élue et de ses accompagnateurs est entièrement financée grâce à un don de Bloomberg Philanthropies dans le cadre de leur portefeuille d'innovation gouvernementale.

« Alors que les gouvernements nationaux comptent de plus en plus sur les villes pour les aider à atteindre leurs objectifs, il n'a jamais été aussi nécessaire d'investir dans la capacité des maires et des dirigeants locaux à accomplir de grandes choses, a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg Philanthropies et Bloomberg LP ainsi que 108e maire de New York. Notre Bloomberg Harvard City Leadership Initiative est conçue pour aider les maires à devenir des gestionnaires plus efficaces, à constituer des équipes solides et à tirer les leçons des réussites d'autres villes. Cette classe diversifiée de dirigeants vient de 11 pays, et nous espérons les aider à obtenir des résultats pour les millions de résidents qu'ils servent. »

Les faits saillants de la nouvelle huitième promotion de maires de l'Initiative sont les

suivants :

Les maires viennent de cinq continents, dont l'Afrique (1), l' Europe (4), l'Océanie (2), l'Amérique du Nord (30) et l'Amérique du Sud (2) ;

(4), l'Océanie (2), l'Amérique du Nord (30) et l'Amérique du Sud (2) ; Les maires viennent de 11 pays, dont l'Australie (1), le Canada (3), la Colombie (1), l'Allemagne (1), l'Islande (1), l'Italie (1), les Pays-Bas (1), la Nouvelle-Zélande (1) et les États-Unis (27) et les tout premiers maires de l'Initiative de l'Argentine (1) et du Kenya (1) ;

(3), la Colombie (1), l'Allemagne (1), l'Islande (1), l'Italie (1), les Pays-Bas (1), la Nouvelle-Zélande (1) et les États-Unis (27) et les tout premiers maires de l'Initiative de l'Argentine (1) et du (1) ; 69% (27) viennent des États-Unis et 31% (12) viennent de villes internationales ;

49% (19) viennent de villes de moins de 200 000 habitants, 38% des maires (15) viennent de villes de 200 000 à 1 million d'habitants et 13% des maires (5) viennent de villes de plus de 1 million d'habitants.

Les membres de la huitième promotion de maires de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative sont :

AFRIQUE :

Johnson Sakaja, maire de Nairobi, Kenya

EUROPE :

Matteo Lepore , maire de Bologne, Italie

, maire de Bologne, Italie Martin WW Horn, maire de Freiburg en Breisgau, Allemagne

Einar Thorsteinsson , maire de Reykjavik , Islande

, maire de , Islande Sharon Dijksma, mairesse d' Utrecht , Pays-Bas

OCÉANIE :

Anna Reynolds , mairesse de Hobart , Australie

, mairesse de , Australie Campbell Barry, maire de Lower Hutt, Nouvelle-Zélande

AMÉRIQUE DU NORD :

Canada

Amarjeet Sohi , maire d' Edmonton, Alberta

, maire d' Catherine Fournier , mairesse de Longueuil, Québec

, mairesse de Longueuil, Québec Scott Gillingham , maire de Winnipeg, Manitoba

États-Unis

Shammas Malik , maire d' Akron, Ohio

, maire d' Suzanne LaFrance , mairesse d' Anchorage, Alaska

, mairesse d' Lauren Simpson , mairesse d' Arvada, Colorado

, mairesse d' Roy West , maire de Beaumont, Texas

, maire de Aaron Brockett , maire de Boulder, Colorado

, maire de Tiffany O'Donnell , mairesse de Cedar Rapids, Iowa

, mairesse de William Cogswell , maire de Charleston , Caroline du Sud

, maire de , du Sud Yemi Mobolade , maire de Colorado Springs, Colorado

, maire de Mike Johnston , maire de Denver, Colorado

, maire de Connie Boesen , mairesse de Des Moines, Iowa

, mairesse de Leonardo Williams , maire de Durham , Caroline du Nord

, maire de , du Nord Stephanie Terry , mairesse d' Evansville, Indiana

, mairesse d' Eddie Melton , maire de Gary, Indiana

, maire de Arunan Arulampalam , maire de Hartford, Connecticut

, maire de Cyril Jefferson , maire de High Point, Caroline du Nord

, maire de High Point, du Nord Victor Trevino , maire de Laredo, Texas

, maire de Paul Young , maire de Memphis, Tennessee

, maire de Andrea Davis , mairesse de Missoula, Montana

, mairesse de Scott Wehrli , maire de Naperville, Illinois

, maire de Freddie O'Connell , maire de Nashville, Tennessee

, maire de Yadira Ramos-Herbert , mairesse de New Rochelle, New York

, mairesse de Cherelle Parker , mairesse de Philadelphie, Pennsylvanie

, mairesse de Philadelphie, Pennsylvanie Cory Mason , maire de Racine, Wisconsin

, maire de Armondo Pavone , maire de Renton, Washington

, maire de Lisa Gillmor , mairesse de Santa Clara, Californie

, mairesse de Santa Clara, Californie Bruce Harrell , maire de Seattle, Washington

, maire de Tom Arceneaux , maire de Shreveport, Louisiane

AMÉRIQUE DU SUD :

Alejandro Eder , maire de Cali , Colombie

, maire de , Colombie Pablo Javkin , maire de Rosario, Argentine

« La Bloomberg Harvard City Leadership Initiative rassemble des dirigeants municipaux de toute la nation et du monde entier, a déclaré Alan Garber, président par intérim de l'Université Harvard. Ils travaillent ensemble et s'appuient sur les ressources de toute l'Université pour résoudre des problèmes sociaux urgents et améliorer ainsi la vie de millions de personnes. Faisant partie du Bloomberg Center for Cities de Harvard, l'initiative représente les engagements de l'Université à faire progresser une recherche rigoureuse, à mettre en pratique la recherche de pointe ainsi qu'à responsabiliser et inspirer les dirigeants pour faire la différence. Je suis heureux de me joindre à Bloomberg Philanthropies pour accueillir notre huitième cohorte de maires et de dirigeants de haut niveau au sein du programme. »

Parmi les anciens élèves notables de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative figurent Yvonne Aki-Sawyerr, mairesse de Freetown, en Sierra Leone ; Leirion Gaylor Baird, mairesse de Lincoln, Nebraska ; Karen Bass, mairesse de Los Angeles, Californie ; Stephen Benjamin, conseiller principal et directeur du Bureau de l'engagement public de la Maison Blanche et ancien président de la Conférence des maires des États-Unis, de l'Association des maires afro-américains et maire de Columbia, Caroline du Sud ; Justin Bibb, maire de Cleveland, Ohio ; Keisha Lance Bottoms, ancienne directrice du Bureau de l'engagement public de la Maison-Blanche et mairesse d'Atlanta, Géorgie ; Muriel Bowser, mairesse du District de Columbia ; Andy Burnham, maire du Grand Manchester, en Angleterre ; Pete Buttigieg, secrétaire américain aux Transports et ancien maire de South Bend, Indiana ; Kate Gallego, mairesse de Phoenix, Arizona ; John Giles, maire de Mesa, Arizona ; Todd Gloria, maire de San Diego, Californie ; Jyoti Gondek, maire de Calgary, Canada ; Geordin Hill-Lewis, maire du Cap, Afrique du Sud ; Marvin Reeves, maire de Bristol, Royaume-Uni ; Stefano Lo Russo, maire de Turin, Italie ; Claudia López, mairesse de Bogotá, Colombie ; Erin Mendenhall, mairesse de Salt Lake City, Utah ; Rafał Trzaskowski, maire de Varsovie, Pologne ; Juhana Vartiainen, maire d'Helsinki, Finlande ; Randall Woodfin, maire de Birmingham, Alabama ; et Michelle Wu, mairesse de Boston, Massachusetts.





À propos de Bloomberg Philanthropies :

Bloomberg Philanthropies investit dans 700 villes et 150 pays à travers le monde pour garantir une vie meilleure et plus longue au plus grand nombre. L'organisation se concentre sur la création de changements durables dans cinq domaines clés : les arts, l'éducation, l'environnement, l'innovation gouvernementale et la santé publique. Bloomberg Philanthropies englobe toutes les donations de Michael R. Bloomberg, y compris sa fondation, sa philanthropie d'entreprise et personnelle ainsi que Bloomberg Associates, un cabinet de conseil philanthropique qui conseille les villes du monde entier. En 2023, Bloomberg Philanthropies a distribué 3 milliards de dollars. Pour de plus amples informations, veuillez visiter bloomberg.org, vous inscrire à notre bulletin newsletter, ou nous suivre sur Instagram, LinkedIn, YouTube Threads, Facebook, et X.

À propos de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative :

La Bloomberg Harvard City Leadership Initiative - un programme du Bloomberg Center for Cities de l'Université Harvard - est une collaboration entre la Harvard Kennedy School, la Harvard Business School et Bloomberg Philanthropies visant à équiper les maires et les hauts fonctionnaires municipaux pour qu'ils puissent relever les défis complexes de leurs villes et améliorer la qualité de vie de leurs résidents. L'Initiative a également fait progresser la recherche et développer de nouveaux programmes et outils pédagogiques pour aider les dirigeants municipaux à résoudre des problèmes du monde réel. Pour de plus amples informations, veuillez visiter cityleadership.harvard.edu ou nous contacter sur LinkedIn et X.

À propos du Centre Bloomberg Center for Cities de l'Université Harvard :

Fondé en 2021 avec Bloomberg Philanthropies, le Bloomberg Center for Cities de l'Université Harvard est au service d'une communauté mondiale engagée dans l'amélioration de la gestion publique, du leadership et de la gouvernance. La collaboration inter-Harvard du centre unit l'expertise axée sur les villes à travers les disciplines et les écoles pour produire des recherches, former des dirigeants et développer des ressources pour une utilisation mondiale. Le centre est conçu pour avoir des répercussions considérables sur l'avenir des villes, où vivent désormais plus de la moitié de la population mondiale, en informant et en inspirant les dirigeants des gouvernements locaux, les universitaires, les étudiants et tous ceux qui travaillent à améliorer la vie des résidents du monde entier. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter cities.harvard.edu ou nous suivre sur Instagram, LinkedIn, et X.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Source : CABINET DE LA MAIRESSE, Ville de Longueuil, Caroline Macret, attachée de presse, 514 662-1471, [email protected]; BLOOMBERG CENTER FOR CITIES AT HARVARD, Maria Daniels, directrice des communications, 1 617 495-2419, [email protected]