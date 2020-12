Catherine Fauteux reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans les Laurentides

Biographie de Catherine Fauteux

Établie dans les Laurentides depuis 2004, Catherine Fauteux a d'abord fait sa marque comme artiste professionnelle, sculptrice et photographe, avant de faire ses débuts dans le domaine du cinéma d'animation il y a trois ans. Le cinéma réunit ses deux pratiques initiales, la sculpture et la photographie, bonifiées par l'inclusion du temps et du mouvement que l'on retrouve en l'animation. La cinéaste fabrique elle-même ses décors et ses accessoires, explore de nouvelles techniques (les marionnettes, le numérique, le 3D) et y transpose son vocabulaire. Dès leur création, ses films ont obtenu la reconnaissance de ses pairs et de l'industrie nationale et internationale. Ses œuvres ont notamment été retenues en sélection officielle de nombreux festivals de films.

L'équipe de la Fabrique culturelle de Télé-Québec est allée à la rencontre de Catherine Fauteux, qui nous présente sa plus récente création Le Pont. Pour la visionner, suivez ce lien.

Les finalistes de ce prix étaient :

Annie Cantin, artiste en arts visuels et en métiers d'arts de Saint-Adolphe-d'Howard. Spécialiste du verre soufflé, elle conçoit des œuvres qui combinent le verre, le bois, le métal et le miroir. Son objectif : faire sourire le spectateur et partager avec lui un moment suspendu, magique et éphémère. Créatrice de plusieurs œuvres d'art public, ses réalisations se retrouvent également dans les plus grandes collections, notamment celles de Loto-Québec, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec et du ministère des Affaires étrangères du Canada.

Ian Kelly, auteur-compositeur-interprète de Morin-Heights qui compte à son actif six albums, dont le plus récent s'intitule Long Story Short. Il connaît un grand succès en France, en Belgique, aux États-Unis et en Angleterre, où il a présenté plusieurs centaines de spectacles depuis le début de sa carrière. Réalisateur et producteur autodidacte, il a construit son propre studio d'enregistrement, où il réalise et compose des œuvres musicales pour d'autres artistes, mais également de la musique pour la télévision et le cinéma. En plus de réaliser ses propres projets, il travaille avec des artistes émergents et contribue à l'envol de leur carrière.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Laurentides

Culture Laurentides œuvre au développement et au rayonnement des arts et de la culture par ses activités de représentation, d'accompagnement, de formation, de concertation et de veille. Il collabore avec les municipalités et les intervenant(e)s socio-économiques dans l'intérêt de ses membres et du milieu culturel de la région des Laurentides.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisan(e)s. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

- Vidéos de Catherine Fauteux sur Vimeo

- Page de Ian Kelly à l'agence Preste

- Site Web de l'artiste Annie Cantin

- Liste de tous les lauréats aux prix du CALQ

- Site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec

- Site Web de Culture Laurentides

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter





SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Kim Boivin, Agente de communications, Culture Laurentides, [email protected]; Renseignements :Karine Côté, Conseillère en communication, et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca