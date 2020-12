Catherine Ethier, nouvelle marraine du Regroupement, démystifie la violence conjugale à travers une campagne vidéo

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - « À l'occasion des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et ses 43 maisons membres sont fiers de s'associer à la très colorée et toujours éloquente Catherine Ethier, qui devient ainsi la marraine de l'organisme », déclare Chantal Arseneault, présidente du Regroupement.

Cette annonce donne le coup d'envoi à une campagne de sensibilisation visant à interpeller tout au long de l'année les jeunes femmes, entre 18 et 35 ans, à la violence conjugale.

Deux capsules décapantes mettant en vedette Catherine Ethier sont dévoilées aujourd'hui, et seront suivies d'autres vidéos au cours de l'année. Avec son verbe acéré et ses images hautes en couleur, Catherine Ethier profite de ces capsules pour brasser la cage, égratigner quelques préjugés au passage et conscientiser les plus jeunes aux différents visages de la violence conjugale.

« Beaucoup de mythes et d'idées préconçues entourent la violence conjugale. Concrètement, il s'agit de tactiques de contrôle et de privation de liberté, qui peuvent s'avérer plus subtiles que l'on croit, et donc plus difficiles à repérer et à combattre » explique Chantal Arseneault. Dénigrement, menaces, humiliations, contrôle des dépenses, relations sexuelles forcées, insultes, coups, etc. La violence conjugale prend plusieurs formes, et n'épargne pas les jeunes dans leurs relations intimes.

« Ce n'est pas normal d'avoir peur dans sa relation. Jamais. Si grâce à notre campagne cette unique vérité peut se frayer un chemin dans le cœur d'une seule femme et lui insuffler l'élan de quitter un être toxique, ce sera inouï » souligne Catherine Ethier, marraine du Regroupement.

« Le contexte actuel de confinement accentue et aggrave les situations de violence conjugale vécues par plusieurs femmes. En tant que ministre responsable de la Condition féminine, je me suis donné comme mission de trouver rapidement des solutions afin de renforcer le filet de sécurité autour des victimes. Les maisons pour femmes victimes de violence conjugale sont une partie cruciale de ce filet de sécurité et je salue le travail remarquable de ces organismes et de leurs intervenantes. Merci d'ouvrir ainsi vos portes aux femmes et aux enfants victimes de la violence conjugale », lance la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest.

Centrées sur la reprise de pouvoir des femmes, les capsules nous plongent dans ces situations de la vie quotidienne que de nombreuses jeunes femmes ont déjà vécu : une relation amoureuse qui dégénère, la jalousie qui s'installe, l'isolement progressif d'une amie, le bulletin de nouvelles qui annonce un énième décès d'une femme aux mains de son conjoint.

Comment reconnaître les signes de la violence conjugale ? Comment intervenir si l'une de nos proches est concernée ? Comment expliquer que les femmes ne quittent pas un partenaire violent ? Ces vidéos visent à nous interpeller sur nos relations et sur le rôle que nous pouvons tou.te.s jouer pour soutenir des proches. Elles sont aussi l'occasion de faire connaître les ressources que sont les maisons d'aide et d'hébergement.

Mobilisées plus que jamais au plus fort de la pandémie, nos 43 maisons membres offrent des services gratuits et confidentiels, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants. Il n'est pas nécessaire d'être hébergée pour bénéficier des services : les femmes peuvent appeler, en tout temps, si elles doutent, si elles veulent des conseils ou ont besoin d'écoute.

De son côté, le Regroupement se mobilise sur tous les fronts pour prévenir, sensibiliser et combattre la violence conjugale dans toutes les sphères de la société, tout en soutenant ses maisons membres au quotidien.

La campagne en quelques jalons

Des capsules vidéos de Catherine Ethier , diffusées à l'occasion de dates marquantes, dont deux lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Les vidéos sont disponibles ici.

, diffusées à l'occasion de dates marquantes, dont deux lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Les vidéos sont disponibles ici. Une causerie virtuelle, le 3 décembre 2020, sur Facebook Live, en compagnie de Catherine Ethier , de notre présidente Chantal Arseneault et de Mélanie Carreira Valente, intervenante à la Maison L'Esther. Voir l'événement Facebook .

le 3 décembre 2020, sur Facebook Live, en compagnie de , de notre présidente et de Mélanie Carreira Valente, intervenante à la Maison L'Esther. . Des activités de sensibilisation aux quatre coins du Québec, dans les maisons d'aide et d'hébergement, avec des adolescentes et des jeunes femmes qui ont vécu de la violence conjugale.

Cette initiative est soutenue par le gouvernement du Québec.

