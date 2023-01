Catherine Émond nommée directrice des communications du cabinet de la mairesse et du comité exécutif de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal salue l'arrivée de Catherine Émond au sein de son équipe. Mme Émond y occupe, dès aujourd'hui, le poste de directrice des communications.

De juin 2020 à octobre 2022, Catherine Émond a occupé le poste de directrice de cabinet de la ministre déléguée aux transports et ministre de la Métropole du gouvernement du Québec. Au cours des trois derniers mois, Mme Émond a agi à titre de directrice de cabinet du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH). Ces postes l'ont amené à collaborer étroitement avec la Ville de Montréal sur des dossiers partagés. Catherine Émond possède également une grande expérience sur la scène politique montréalaise, ayant agi à titre de conseillère de Montréal International et de conseillère politique à la Ville de Montréal pendant près de huit ans.

« C'est un plaisir d'accueillir Catherine Émond au sein de notre équipe. Sa veste expérience sur la scène politique et sa fine connaissance des enjeux montréalais lui permettront de guider avec confiance notre équipe des communications. Je suis très enthousiaste d'amorcer le travail avec cette passionnée de politique, qui contribuera à faire rayonner Montréal. Il nous importe aussi de continuer à améliorer notre collaboration avec la population afin de l'impliquer concrètement dans le développement vert et inclusif de notre ville et dans les projets qui amélioreront son quotidien. Je suis convaincue que Catherine y contribuera directement », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

