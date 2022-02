Catherine Dorion demande un plan de relance pour la culture

QUÉBEC, le 13 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Devant l'inaction de la CAQ, la députée de Taschereau et responsable solidaire en matière de culture, Catherine Dorion demande à la ministre Nathalie Roy de mettre en place un plan de relance pour le milieu de la culture qui a grandement souffert de la pandémie.

« La ministre Roy doit faire plus pour aider le milieu de la culture à reprendre ses activités après deux ans de vache maigre. Elle a un rôle à jouer important dans cette relance et doit présenter un plan rigoureux. Il faut donner une bouffée d'air frais à tous les artistes qui rêvent de créer à nouveau et profiter de la soif du public qui a été privé de vie culturelle depuis trop longtemps », estime Catherine Dorion.

Les mesures d'aide aux spectacles en lien avec la pandémie ont pour le moment été confirmées jusqu'au 31 mars seulement et les organismes du milieu attendent de pied ferme un plan de relance de la part du ministère de la Culture pour les aider à se relever.

« La ministre Roy doit nous dire où en sont rendus les fonds qu'elle a débloqués en 2020 et 2021 et doit adapter son plan à la situation actuelle. Des centaines de shows ont déjà été remis 4 fois, mais il y a aussi tous ces spectacles qui n'ont jamais été créés faute de débouchés; tous ces artistes de la relève qui n'avaient pas de show en production quand la pandémie a commencé et qui maintenant voient les salles de spectacles remplies de shows créés il y a deux ans. Il faut leur donner espoir », conclut la députée de Taschereau.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

