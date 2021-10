Catherine Dorion demande un mandat d'initiative sur la congestion routière

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir une véritable alternative au troisième lien à Québec pour contrer la congestion routière, la députée de Taschereau Catherine Dorion a demandé un mandat d'initiative pour mieux comprendre les causes et les solutions au problème de congestion routière au Québec, particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale.

« J'ai entendu le premier ministre dire hier qu'il était ouvert aux propositions pour décongestionner le trafic entre Québec et Lévis. Je prends sa balle au bond. Je dépose aujourd'hui un mandat d'initiative sur la congestion routière à Québec pour qu'on trouve une vraie solution sensée, basée sur les avis des experts. On va voir si c'est vrai que la CAQ est ouverte », affirme la députée solidaire.

Elle rappelle également que le combat contre le projet de troisième lien concerne tous les Québécois.

« Il faut savoir que notre combat contre l'étalement urbain, la congestion routière, les gaz à effet de serre et un projet du siècle dernier qui va enlever 10 milliards des poches des familles québécoises, on ne le fait pas seulement pour Saint-Roch ou pour la ville de Québec, on le fait pour le Québec en entier, avec le Québec en entier », ajoute Catherine Dorion.

Pas de sortie dans Saint-Roch, une victoire citoyenne!

La députée félicite la mobilisation citoyenne qui a poussé le gouvernement caquiste à abandonner la sortie d'autoroute dans le quartier Saint-Roch.

« On a gagné la première petite bataille, mais on n'a pas gagné la guerre, je tiens à féliciter tous les citoyens et citoyennes qui se battent contre ce projet, je vais être à leurs côtés jusqu'au bout! Maintenant, si messieurs Bonnardel et Legault pensent que les gens de Québec se battent juste contre une sortie d'autoroute, il va falloir leur expliquer une chose. On a évité une grosse cicatrice dans Saint-Roch, mais peu importe où les autos sortent, elles ne s'en vont pas à Saint-Félicien. La très grande majorité va revenir vers le centre-ville. La congestion va empirer sur le réseau municipal, tout comme le bruit, la pollution atmosphérique, le stress, etc. De notre côté, la bataille contre l'étalement urbain ne fait que commencer », conclut la députée de Taschereau.

