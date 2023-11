Catherine Arsenault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 18 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord à l'artiste en arts visuels Catherine Arsenault. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Véronique Fontaine, directrice de la planification et des programmes au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion de la soirée des Prix d'excellence Culture Côte-Nord à la salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.

Catherine Arsenault remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord. crédit photo : Sabrina Gagné (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Artiste dynamique, Catherine Arsenault se démarque par la qualité et l'originalité de ses œuvres qui présentent un rapport à l'environnement fascinant. En constante évolution, elle se nourrit de collaborations fructueuses, notamment avec le milieu scientifique, tout en s'impliquant activement auprès du milieu artistique nord-côtier. Sa dernière année s'est révélée foisonnante, notamment avec la diffusion de son premier film d'animation, Débâcle, présenté dans de nombreux festivals », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

À propos de Catherine Arsenault

Catherine Arsenault est née en 1984 à Baie-Comeau, où elle vit et travaille. Dans sa pratique artistique, elle se consacre principalement à la sculpture et au dessin, et depuis tout récemment, à la vidéo d'animation. À travers ces médiums, elle aborde des thématiques reliées à la nature et à l'espace. Ses projets prennent naissance dans des contextes de résidence de recherche durant lesquelles elle puise, à même le territoire, des formes, mouvements et phénomènes qui constitueront les points d'ancrage de ses recherches plastiques en atelier. Composées de collections de sculptures, de dessins de paysages et de carnets de recherche, ses œuvres témoignent d'une exploration intuitive de l'environnement à travers laquelle elle se réapproprie le paysage avec une approche poétique.

Son travail sculptural a été présenté à Montréal, Sherbrooke, Sept-Îles et Baie-Comeau. En 2022, elle a réalisé sa première œuvre d'intégration des arts à l'architecture, Nuées, installée à l'école Mgr. Blanche de Sept-Îles. Son premier film d'animation, Débâcle, a été présenté dans différents festivals à travers le pays ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Dans la région de la Côte-Nord, elle s'implique au sein de différents organismes tels que le Collectif de la Dérive, l'Ouvre-Boîte culturel et Panache Art Actuel.

Pour découvrir le travail de Catherine Arsenault, une vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Côte-Nord

Culture Côte-Nord est un organisme de regroupement qui a pour mission de promouvoir et développer l'unicité culturelle nord-côtière en ralliant les passionné.e.s qui œuvrent à sa vitalité.

L'organisme, qui compte près de 300 membres, offre différents services dont un programme de formation continue, de l'accompagnement pour les demandes de financement et de l'information aux artistes, aux artisan·e·s, aux organismes culturels, sociaux, économiques et municipaux en matière d'art et de culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

