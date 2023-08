Catastrophes climatiques en série - Québec solidaire réclame une aide financière pour les agriculteurs

QUÉBEC, le 29 août 2023 /CNW/ - Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et la responsable solidaire en matière d'Agriculture, Alejandra Zaga Mendez, répondent présents face au cri du cœur du monde agricole et appellent la CAQ à mettre en place une aide d'urgence pour les agriculteurs d'ici à ce que les programmes d'assurance-récolte de la Financière agricole soient bonifiés pour les adapter aux changements climatiques.

« On vient de vivre un été tristement historique. Les événements météorologiques extrêmes se sont multipliés, les Québécois et les Québécoises en ont subi les conséquences. Il y a des gens pour qui ça a été d'autant plus difficile, ce sont nos agriculteurs et nos agricultrices. Il faut venir en aide rapidement à ce secteur de l'économie qui a mangé la claque cet été », affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

« Malheureusement, les programmes existants ne sont plus adaptés à la réalité de bien des agriculteurs et agricultrices. Les intempéries sont de plus en plus fréquentes, et les producteurs maraîchers, surtout les plus petits, ne sont souvent pas couverts par les programmes d'assurance-récolte parce qu'ils sont mal adaptés. À l'heure actuelle, on laisse plein de gens sans ressources face aux catastrophes climatiques survenues cet été. C'est la responsabilité du gouvernement de la CAQ de prévoir pour l'avenir et d'aider le milieu à s'adapter aux changements climatiques », défend Alejandra Zaga Mendez.

Québec solidaire propose deux solutions concrètes pour venir en aide aux exploitations agricoles en difficulté :

De façon urgente : réinstaurer le programme d'aide pandémique, qui prenait la forme de subventions salariales, pour les entreprises agricoles afin de les stabiliser et leur donner un peu d'air suite à cet été catastrophique.

En prévision de l'été prochain : bonifier les programmes d'assurance récolte de la Financière agricole afin de les adapter aux risques accrus découlant des changements climatiques.

Répondre à la détresse dans le milieu agricole

Québec solidaire propose également l'embauche de travailleurs et de travailleuses de rang pour répondre aux enjeux de santé mentale des agricultrices et agriculteurs qui sont en détresse en ce moment.

« Les productions agricoles, ce ne sont pas seulement des entreprises : bien souvent, ce sont aussi des familles qui sont derrière. La saison catastrophique qu'on vient de passer accentue la détresse des agricultrices et agriculteurs. D'ailleurs, le nombre de demandes d'aide aux travailleurs de rang a été beaucoup plus élevé que d'habitude. Il faut leur venir en aide. L'embauche de travailleurs de rang supplémentaires est essentielle pour répondre aux enjeux de santé mentale des agricultrices et agriculteurs », ajoute Mme Zaga Mendez.

