Gamme d'items de montre et univers virtuel G-SHOCK exclusif

TOKYO, 14 juillet 2026 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd. annonce aujourd'hui le lancement de contenus sur Roblox, une plateforme immersive de jeu et de création dans le cadre du projet VIRTUAL G-SHOCK.

Casio proposera des éléments d'avatar recréant des modèles G-SHOCK iconiques sur Roblox, une plateforme immersive de création et de jeu qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde entier et qui est particulièrement populaire auprès des jeunes utilisateurs.

Casio va lancer de nouvelles expériences de marque G-SHOCK sur Roblox Éléments G-SHOCK/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Pour aider les utilisateurs à exprimer leur propre style dans Roblox, où ils peuvent personnaliser leurs avatars et profiter de la mode, Casio propose 12 éléments de montre. Les utilisateurs peuvent choisir leur modèle préféré parmi une variété de couleurs et s'amuser à trouver la montre G-SHOCK qui correspond à leur style, même dans un espace virtuel.

Casio lancera le « Challenge the Skate Obby: G-SHOCK », un monde unique dans lequel les joueurs peuvent s'immerger dans l'univers G-SHOCK en participant à une course d'obstacles en skateboard. Inspiré du format de jeu obby de Roblox, très apprécié des jeunes joueurs, cet univers permet de se lancer sans cesse de nouveaux défis.

Un événement spécial de lancement aura lieu du 15 juillet au 2 août (TUC).

Aperçu des éléments G-SHOCK

Des éléments de montre d'avatar recréant les modèles iconiques G-SHOCK DW-5600 et GA-2100 seront disponibles sur Roblox. Chaque modèle est proposé en six variantes de couleur, pour un total de 12 éléments. Les utilisateurs peuvent facilement changer de montre pour l'assortir à leur avatar.

Ces éléments de montre comprennent également une fonctionnalité qui active des effets spéciaux lorsqu'ils sont portés dans « Challenge the Skate Obby: G-SHOCK ».

Lancement : 3h00, mercredi 15 juillet, TUC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Aperçu du Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

« Challenge the Skate Obby: G-SHOCK » est une course à obstacles sur le thème en skateboard, une icône de la culture de rue. Inspiré des tests de résistance utilisés dans le cadre des contrôles qualité réels de la marque G-SHOCK, ce parcours met les joueurs au défi de surmonter une série d'obstacles avant de franchir la ligne d'arrivée.

Lancement : 3h00, mercredi 15 juillet, TUC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Site spécial

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

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Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3005736/PRN__Roblox.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

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