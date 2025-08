Offre de NFT en édition limitée et du contenu de jeu exprimant la vision du monde de la marque

TOKYO, 5 août 2025 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la plateforme de jeu de métavers Web3*[1] The Sandbox dans le cadre du projet VIRTUAL G-SHOCK impliquant la marque de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. Dans le cadre d'un déploiement continu à compter du 3 septembre, le contenu des jeux offrant des expériences de la vision du monde G-SHOCK sera mis à disposition, ainsi que des jetons non indisponibles (NFT) en édition limitée et des avatars.

*[1] Web3 (Web 3.0) fait référence à la prochaine génération d'Internet, un réseau décentralisé réalisé avec la technologie de la chaîne de blocs.

Maintenant, dans le cadre du projet, G-SHOCK City sera disponible sur la plateforme de jeu de métavers Web3 The Sandbox, et des NFT en édition limitée seront vendus. Les visiteurs de G-SHOCK City auront l'occasion d'en apprendre davantage sur l'histoire de G-SHOCK dans un format de jeu d'aventure. Ils pourront également participer à des courses de survie basées sur un thème d'essai de résistance aux chocs.

Aperçu de la vente d'avatars « G-SHOCK Droid Collection »

Un avatar officiel de style robot pour The Sandbox, inspiré de la conception emblématique de G-SHOCK, sera lancé. Basés sur les quatre styles emblématiques du G-SHOCK - DW-5600, DW-6900, GA-110 et GA-2100 - ainsi que sur le GA-V01 audacieux et surdimensionné, chaque avatar présente une conception unique qui tire le meilleur parti des propriétés spéciales des NFT.

Calendrier

Date de début de l'inscription à allowlist *[2] : 14 h, 5 août (mardi) 2025 (UTC )

: 14 h, 5 août (mardi) ) Date de lancement des ventes : 14 h, 3 septembre (mercredi) 2025 (UTC )

*[2] Registre des utilisateurs préapprouvés ayant des droits préférentiels pour acheter des NFT

Prix de vente

Courant : 19 SAND *[3]

Non courant : 49 SAND

Rare : 99 SAND

Épique : 199 SAND

Légendaire : 399 SAND

URL du site Web des ventes : https://gshock.casio.com/intl/virtual/thesandbox/

*[3] SAND est le jeton utilitaire natif de The Sandbox, utilisé pour participer à l'écosystème de la plateforme, acheter des articles et accéder à des expériences.

