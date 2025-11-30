Chacun trouvera son bonheur dans la gamme très variée de couleurs et de styles

TOKYO, 30 novembre 2025 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé le lancement de 25 nouvelles calculatrices Design.

Les 25 nouvelles calculatrices Design sont proposées dans un riche assortiment de couleurs qui conviennent à un large éventail de préférences et de modes de vie personnels. Alors que Casio célèbre le 60e anniversaire de ses activités dans le domaine des calculatrices de bureau électroniques, l'entreprise a passé en revue les qualités essentielles de ses calculatrices Design. L'entreprise a donc mis à jour l'apparence de sa série de calculatrices Design pour l'adapter aux tendances d'aujourd'hui.

■Calculatrice colorée

Cette gamme offre une vaste palette de couleurs, du monotone au pastel en passant par les tons fumés, dans des calculatrices à deux tons qui fonctionnent parfaitement dans les environnements d'utilisation quotidienne décontractée et d'affaires. La calculatrice MS-20YC de type mini-bureau (10 couleurs) à la forme arrondie et simple s'adapte confortablement à la main, tandis que la calculatrice SL-310YC compacte, de type portable (5 couleurs), présente des lignes épurées et se glisse facilement dans une poche. Les utilisateurs peuvent choisir parmi un large éventail de couleurs la calculatrice qui correspond à leur style et à l'utilisation qu'ils prévoient d'en faire.

■Calculatrice élégante

Cette gamme mince et élégante met l'accent sur des tons de couleur raffinés et des textures de qualité supérieure. La variante noire au fini métallique présente une texture luxueuse, tandis que les variantes bleu glacier et doré brillant ont un fini satiné sophistiqué. Les variantes vert brume et blanc soyeux au fini résine sont fabriquées avec un doux éclat de perles mat. L'écran LCD et le panneau solaire sont intégrés dans une seule surface, en un design simple qui met en évidence la texture du matériau. L'arrière stratifié assure une prise confortable de cet appareil mince. La gamme de calculatrices élégantes comprend la calculatrice de bureau compacte JW-200DQ (5 couleurs) et le type de mini-bureau MS-200DQ (5 couleurs). Ces calculatrices sophistiquées conviennent à diverses fins, de l'utilisation commerciale aux cadeaux.

Avec ces nouveaux produits, Casio réaffirme son engagement à proposer non seulement des calculatrices pratiques, mais également des objets que l'on a plaisir à choisir.

La disponibilité de ces nouvelles calculatrices peut varier d'un pays à l'autre.

