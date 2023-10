Le premier magasin à offrir des expériences de personnalisation de montres dans VRChat

TOKYO, 2 octobre 2023 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le lancement d'un magasin virtuel basé sur le métavers pour la gamme de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. Le nouveau magasin ouvrira ses portes le 6 octobre 2023 sur la plateforme sociale de réalité virtuelle VRChat, offrant aux visiteurs des expériences personnalisées et plus encore.

Au cours des dernières années, les jeunes utilisateurs ont été de plus en plus nombreux à créer des avatars (personnalités virtuelles), explorer des espaces virtuels et communiquer les uns avec les autres dans le métavers.

À l’intérieur du G-SHOCK STORE dans le métavers

En réponse, Casio ouvre un espace virtuel G-SHOCK STORE, qualifié « d'univers » à l'intérieur du métavers, pour favoriser une culture axée sur l'équipement d'avatars avec des montres, en s'appuyant sur le solide soutien dont bénéficie G-SHOCK auprès des utilisateurs en raison de sa résistance aux chocs et de ses motifs uniques. Casio a signé une entente de partenariat avec VRChat Inc., l'exploitant de la plus importante plateforme de réalité virtuelle sociale au monde, VRChat. C'est la première fois qu'un fabricant de montres donne accès à un univers (espace virtuel) dans VRChat.

L'univers virtuel G-SHOCK STORE offrira un service de personnalisation des montres qui permettra aux utilisateurs de combiner différents accessoires pour créer leurs propres montres G-SHOCK personnalisées, et pour voir à quoi ressemblent leurs avatars avec les montres qu'ils ont créées. De plus, les utilisateurs peuvent acheter des pièces de montres sous forme d'articles numériques à utiliser dans VRChat à la boutique en ligne officielle Casio sur BOOTH, un carrefour mondial en ligne pour stimuler les efforts de création, afin de créer des montres virtuelles G-SHOCK qui peuvent être portées par leurs avatars dans G-SHOCK STORE et d'autres univers VRChat. Ces montres virtuelles sont réglées à l'heure de l'endroit où se trouve l'utilisateur, ce qui permet de vérifier l'heure dans VRChat.

À propos de VRChat

VRChat est une plateforme de réalité virtuelle dans le métavers qui permet aux utilisateurs de prendre la forme d'avatars et de profiter d'expériences interactives dans différents univers virtuels. Des millions de personnes ont formé un large éventail de communautés d'utilisateurs dans lesquelles elles peuvent profiter librement d'activités dans différents espaces du métavers sur la plateforme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2236253/G_press_01_4_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2236254/PR_Newswire__G_press_02_4_3.jpg

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

Renseignements: CASIO PR, 81-3-5334-4830, [email protected]. Your contact information will be used for our company's public relations activities. Before sending inquiries, please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below that explains the details on how we handle your personal information. https://world.casio.com/privacy/