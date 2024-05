TOKYO, 20 mai 2024 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd. a dévoilé son plus récent énoncé de marque, Sound for Style, lors de l'événement JAPAN NIGHT qui s'est tenu pendant le Festival international du film de Cannes, afin de communiquer clairement la vision commune de la marque d'instruments de musique électroniques Casio.

« Sound for Style » résume le dévouement indéfectible de Casio à apporter la joie de la musique à tout le monde en offrant une approche personnalisée pour profiter d'une musique qui s'intègre parfaitement à une variété de modes de vie. Avec ses racines fondées sur la philosophie d'innovation et d'accessibilité de Casio, ce nouvel énoncé de marque incarne la mission continue de Casio de favoriser une culture musicale dynamique qui trouve écho auprès des gens du monde entier et de tous les milieux. En ce qui concerne l'avenir, Casio est prête à entreprendre une série d'initiatives stratégiques fondées sur ce nouvel énoncé de marque, notamment :

Devenir le fer de lance du développement d'instruments électroniques révolutionnaires qui améliorent le style de vie grâce à leurs expériences musicales immersives.

Cultiver des partenariats de collaboration avec des artistes de renom à l'échelle mondiale, dans des régions comme le Japon et l'Amérique du Nord, afin de nourrir le discours créatif et d'élargir les échanges culturels.

La JAPAN NIGHT, qui a ouvert la voie à la présentation de « Sound for Style », témoigne de notre engagement à mettre en valeur l'art et l'innovation japonais à l'échelle mondiale. Phare d'un savoir-faire supérieur, Casio a fièrement présenté son piano numérique distinctif, le PX-S7000HM, de la célèbre série Privia, largement reconnue pour sa performance musicale exceptionnelle et son esthétique sophistiquée.

Le PX-S7000HM a occupé le devant de la scène lors d'une prestation en direct captivante mettant en vedette l'éminente artiste Jeanne Cherhal, largement reconnue pour ses contributions au genre de la chanson française. Réfléchissant sur les qualités du PX-S7000HM, elle a déclaré : « Privia est un instrument de créativité inégalée, qui s'enflamme et inspire avec son son et son design exquis ». Ses interprétations d'un certain nombre de chansons qui font partie de l'histoire du cinéma ont captivé l'auditoire, y compris des sommités de l'industrie cinématographique internationale et des représentants des médias.

https://www.youtube.com/shorts/CAqCR1b40Q0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2415554/PX_S7000HM_L_stand__1__tif.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416613/DSC06001_re01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416614/DSC06393_re01.jpg

