800 espadrilles en édition limitée seront offertes dans le cadre d'un événement d'une durée de quatre jours organisé par Raffle Mint

TOKYO, 22 août 2024 /CNW/ - Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'application de style de vie pour le Web31 STEPN GO dans le cadre du projet VIRTUAL G-SHOCK impliquant la marque de montres résistantes aux chocs G-SHOCK. FSL, le studio de développement de produits Web3 qui exploite STEPN GO, présentera une offre en édition limitée de 800 NFT2 totaux associés à quatre types d'espadrilles virtuelles. Ces articles numériques exclusifs seront offerts par l'entremise de Raffle Mint sur MOOAR, le marché des jetons non fongibles de FSL, du 26 au 29 août.

Vidéo promotionnelle

*1 Web3 (Web 3.0) fait référence à la prochaine génération d'Internet, un réseau décentralisé réalisé avec la technologie de la chaîne de blocs. *2 Jetons non fongibles.

VIRTUAL G-SHOCK a été lancé en septembre 2023, dans le but d'élargir la base d'utilisateurs de G-SHOCK.

STEPN GO est une application de style de vie qui permet aux utilisateurs d'obtenir des récompenses pour leurs mouvements quotidiens et leurs interactions sociales, y compris l'achat et le partage d'espadrilles NFT.

Une édition limitée de 800 espadrilles NFT sera disponible par l'intermédiaire de Raffle Mint sur Mooar, dans le cadre de la collaboration entre G-SHOCK et STEPN GO visant à élargir le nombre d'utilisateurs. Les modèles d'espadrilles NFT intègrent différentes caractéristiques de la marque G-SHOCK, y compris des couleurs, des formes et des structures inspirées des produits réels de la gamme de montres G-SQUAD de G-SHOCK pour le domaine du sport. Ces espadrilles sont conçues non seulement pour attirer l'attention dans les espaces virtuels, mais aussi pour souligner l'absorption de chocs de la marque lorsque les utilisateurs pratiquent des activités physiques comme la course. Les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses en cryptomonnaie dans l'application STEPN GO, en fonction de la distance qu'ils parcourent à la course ou à la marche.

Le cofondateur de FSL, Yawn Rong, décrit le partenariat de la façon suivante : « Nous espérons toujours intégrer davantage d'entreprises établies de longue date et de propriétés intellectuelles diversifiées à STEPN GO afin d'encourager plus de gens à découvrir nos applications de style de vie pour le Web3. Cette collaboration avec Casio est extrêmement importante pour FSL dans l'ensemble, compte tenu de notre grand objectif de promouvoir l'adoption du Web3 par le grand public. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2486328/STEPN_GO_KV_1920x1080.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=78cqhNgJq6U

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD

CASIO PR, 81-3-5334-4830, [email protected]; Your contact information will be used for our company's public relations activities. Before sending inquiries, please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below that explains the details on how we handle your personal information. https://world.casio.com/privacy/