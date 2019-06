Cascades se joint au réseau APASS (Amazon Packaging Support and Supplier)

KINGSEY FALLS, QC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Cascades, chef de file de la récupération et de la fabrication de produits d'emballage et de papier tissu écologiques, est maintenant officiellement membre du réseau APASS (Amazon Packaging Support and Supplier).

Cascades s'est engagée à jouer un rôle de premier plan dans la réussite de nos clients et voit sa participation au réseau d'Amazon comme une façon d'offrir des solutions d'emballage créatives et durables conformes aux exigences et aux spécifications les plus strictes de l'industrie du commerce électronique, et de créer ainsi de la valeur dans la chaîne d'approvisionnement de ses clients.

« En tant que membre du réseau APASS, Cascades sera en mesure d'aider ses clients de trois façons : en s'assurant que les produits livrés sont bien protégés; en offrant des solutions durables qui procurent la meilleure expérience client possible; et en permettant aux fournisseurs et aux fabricants d'harmoniser leurs exigences avec celles d'Amazon », a déclaré Charles Malo, président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse.

Le Centre de recherche et de développement de Cascades, le centre de recherche privé le plus important du secteur au Canada, a mis en place un système de qualité interne basé sur les directives de l'ISTA, de la TAPPI et de l'ASTM pour s'assurer que l'entreprise offre à ses clients une qualité de service constante. Cascades peut donc mener des tests de base sur leurs boîtes et leurs composantes (carton doublures et feuilles ondulées), ainsi que des analyses pour trouver les causes fondamentales d'une problématique et des tests de qualification des emballages individuels ou des palettes. Le Centre de recherche et de développement de Cascades offre le test ISTA 6-Amazon.com pour aider les clients à satisfaire aux exigences strictes d'Amazon en matière d'emballage.

« En 2018, le commerce électronique a représenté 14,3 % des ventes au détail totales, aux États-Unis, [i]et Amazon compte pour une large part de ces ventes. Cascades souhaite aider ses clients à accroître leurs activités liées au commerce électronique. Être membre du réseau APASS nous permettra d'offrir à nos clients les services essentiels dont ils ont besoin pour obtenir la certification demandée par Amazon en matière d'emballage. Forts de nos 55 ans d'expérience et grâce à une équipe d'experts qui compte plus de 60 concepteurs de structure et d'ingénieurs en emballage et conditionnement, nous pouvons offrir à nos clients toute l'expertise nécessaire à la conception de structures et à la création de prototypes. Nos services sont adaptés pour permettre à tous nos clients de satisfaire et de dépasser les exigences du commerce électronique en matière d'emballage et de chaîne d'approvisionnement », a affirmé Danick Lavoie, vice-président, opérations, emballage à Cascades Emballage carton-caisse.

Le programme APASS d'Amazon est conçu pour aider les fournisseurs, les vendeurs et les fabricants à obtenir la certification Frustration-Free Packaging (FFP), Ships-in-Own Container (SIOC) et Prep-Free Packaging (FFP) pour leurs produits. Cette certification signifie que l'emballage sera du bon format, qu'il protégera les articles expédiés et que ceux-ci ne nécessiteront aucun emballage supplémentaire, et qu'il sera idéalement facile à ouvrir et recyclable. Amazon transmet à ses membres une liste de fournisseurs qui peuvent les aider à tester, à concevoir et à produire des emballages conformes aux règles de certification des emballages du géant du Web. Cascades est fière d'être maintenant membre de ce réseau.

Amazon a lancé le programme d'incitation FFP destiné à tous ses fournisseurs. D'ici au 1er août 2019, tous les articles vendus par l'intermédiaire d'Amazon dont la taille est de plus de 45,7 x 35,6 x 20 cm (18 x 14 x 8 po) ou le poids de plus de 9 kg (20 lb) devront comporter des emballages conçus et certifiés prêts pour l'expédition conformément au programme FFP. Pour encourager l'adoption rapide de ce programme, Amazon offrira un crédit de 1 $ l'unité aux fournisseurs qui obtiendront la certification avant le 1er août, et imputera à ces derniers des frais de 1,99 $ l'unité à compter de cette date.

Cascades peut aider les entreprises à obtenir la certification d'Amazon pour leurs emballages du commerce électronique. Les clients qui aimeraient profiter de cette nouvelle offre peuvent communiquer avec Cascades CS+ par courriel à apass@cascades.com ou par téléphone au

1 866 735-2635.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

