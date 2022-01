Cascades figure sur la liste Global 100 - Entreprises les plus responsables dans le monde depuis 2020, elle occupait alors la 49 e position. Sa progression marquée dans le classement témoigne de sa volonté d'en faire toujours plus pour le bien-être des personnes, des communautés et de la planète; un engagement qu'elle pousse encore plus loin dans son plus récent plan de développement durable.

« Il y a près de 60 ans, grâce à l'engagement de nos employés, Cascades est devenue une pionnière de l'économie circulaire en fabriquant des produits à partir de matériel recyclé », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. « Nous visons constamment à repousser les limites de nos pratiques d'affaires afin qu'elles soient toujours plus exemplaires et respectueuses de notre milieu naturel, social et économique. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que nous avons réaffirmé notre leadership en nous dotant de nouveaux objectifs de développement durable encore plus agressifs pour les 5 et 10 prochaines années. »

« Cascades est fière d'œuvrer à réduire son empreinte et, par le fait même, celle de ses partenaires. En collaborant avec nous, nos clients participent à l'économie circulaire et utilisent des solutions d'hygiène et d'emballage écoconçues qui réduisent leur impact sur l'environnement. Nous sommes fiers de travailler avec eux pour faire une vraie différence pour les générations futures », a affirmé le vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Hugo D'Amours.

Les éléments remarquables de cette distinction

Parmi les 24 indicateurs de performance évalués, plusieurs ont permis à Cascades de se démarquer par rapport à ses pairs, notamment le fort pourcentage de revenus propres, soit ceux provenant de la vente de produits écoresponsables, la performance en matière de santé et sécurité, les avantages sociaux offerts aux employés, l'inclusion des objectifs de développement durable dans l'évaluation de la performance et la diversité des genres sur son conseil d'administration.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. (CK) possède une division média qui comprend le magazine primé Corporate Knights, consacré aux affaires et à la société, et une division de recherche qui produit des classements d'entreprises, des rapports de recherche et des évaluations de produits financiers basés sur la performance des entreprises en matière de développement durable.

