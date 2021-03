KINGSEY FALLS, QC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce que la Bourse de Toronto a accepté le dépôt de son avis d'intention de commencer une offre publique de rachat dans le cours normal relativement à ses actions ordinaires. Les achats, en vertu du rachat dans le cours normal, ne commenceront pas avant le 19 mars 2021 et se termineront le 18 mars 2022. Les actions ordinaires ainsi rachetées seront annulées.

L'avis permettra à Cascades d'acquérir jusqu'à 2 045 621 actions ordinaires qui représentent approximativement 2 % des 102 281 072 actions ordinaires émises et en circulation en date du 8 mars 2021. Entre le 19 mars 2020 et le 18 mars 2021, Cascades était autorisé à acquérir 1 886 220 actions ordinaires. Depuis le 19 mars 2020 et jusqu'au 8 mars 2021, Cascades a racheté 279 700 actions ordinaires à un prix moyen pondéré en fonction du volume de 13,73 $. Ces rachats ont été faits sur le marché libre par l'entremise de la Bourse de Toronto.

La moyenne quotidienne des opérations liées aux actions ordinaires était de 341 162 à la Bourse de Toronto au cours des six derniers mois civils complétés. Par conséquent, Cascades est autorisée, lors des jours de bourse, à acheter jusqu'à 25 % de la moyenne quotidienne des opérations liées aux actions ordinaires, soit 85 290 actions ordinaires.

Tous les achats seront effectués par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto conformément à ses exigences et/ou des systèmes de négociations parallèles.

Cascades estime que le cours du marché des actions qui font l'objet de cet avis d'intention ne reflète pas toujours la valeur desdites actions et que le rachat constitue une excellente occasion d'augmenter la valeur pour les actionnaires.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

