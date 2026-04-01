KINGSEY FALLS, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) et Société de gestion d'actifs forestiers Solifor sont heureuses d'annoncer un partenariat structurant pour le secteur forestier de la région du Bas-Saint-Laurent. Solifor a fait l'acquisition des terres forestières privées de Cascades situées dans le Kamouraska et dans le Témiscouata, soit 10 500 hectares de forêts aménagées par Cascades depuis plus de 25 ans. L'entente permettra de poursuivre la mise en valeur de ces terres et contribuera à sécuriser l'approvisionnement à long terme de l'usine de Cascades à Cabano. Les parties ont complété le 31 mars 2026 la transaction dont la valeur s'élève à 20 millions $.

« Il s'agit d'un partenariat naturel et avantageux pour nos deux organisations, a déclaré Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades. Nous sommes heureux que des intérêts québécois poursuivent la gestion responsable d'actifs que nous utilisions très peu tout en nous ouvrant un accès à une capacité d'approvisionnement accrue auprès de Solifor qui possède de grandes superficies de terres forestières près de nos opérations. Cette entente permet de sécuriser un approvisionnement fiable et d'assurer la compétitivité de notre usine de Cabano. »

« La gestion à long terme réalisée par Cascades dans ses forêts naturelles et de plantations de ces terres du Bas-Saint-Laurent a été exemplaire et se traduit aujourd'hui par une croissance remarquable, a souligné André Gravel, président-directeur général de Solifor. Ces terres s'intègrent bien au portefeuille de propriétés détenues par Solifor, qui privilégie une gestion responsable, équilibrée et durable des forêts, axée sur l'optimisation de leur valeur à long terme, la cohabitation harmonieuse des différents utilisateurs du territoire et une contribution concrète à la lutte contre les changements climatiques. »

Cascades est présente dans le Bas-Saint-Laurent depuis plus de 50 ans alors que par ses propriétés de la seigneurie Nicolas-Riou et de la seigneurie Métis, Solifor y est présente depuis plus de 15 ans.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de Solifor

Solifor est société du réseau du Fonds de solidarité FTQ spécialisée dans la gestion de propriétés forestières privées. Avec plus de 210 000 hectares de forêts privées dans le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Charlevoix, Saguenay, Portneuf, Mauricie, Abitibi ainsi que dans le nord du Maine, Solifor poursuit la mission du Fonds de solidarité FTQ visant à contribuer à la vitalité des régions et des communautés du Québec tout en contribuant à l'épargne retraite de plus de 816 000 Québécoises et Québécois.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; André Gravel, Président, Société de gestion d'actifs forestiers Solifor, 819-571-5539, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]