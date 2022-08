CASCADES OPÈRE DANS LE RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES DU QUÉBEC

KINGSEY FALLS, QC, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la diffusion dans l'actualité de la liste des 89 entreprises possédant des attestations d'assainissement (ou autorisations ministérielles) au Québec, Cascades souhaite rétablir les faits sur sa situation et rassurer la population, ses employé(e)s et ses partenaires sur ses pratiques environnementales.

Cascades opère à l'intérieur des normes et des exigences environnementales en vigueur et elle n'a pas négocié des droits de polluer. Les usines de Cascades possèdent effectivement des attestations d'assainissement, une exigence légale pour pouvoir opérer. L'industrie des pâtes et papiers est assujettie à ces attestations obligatoires depuis 1996. Celles-ci établissent les conditions environnementales sous lesquelles les industries appartenant à des secteurs déterminés par décret gouvernemental doivent exercer leurs activités. Ce permis contient également les protocoles de suivis et d'analyses obligatoires. Le gouvernement révise régulièrement les attestations d'assainissement pour les mettre à jour et tenir compte des développements règlementaires et des connaissances scientifiques.

En plus d'opérer dans les règles, Cascades se fixe elle-même des exigences plus élevées en matière de respect de l'environnement. Ses plus récentes performances sont éloquentes à cet égard : Cascades émet 45 % moins de gaz à effet de serre, consomme 4,4 fois moins d'eau et utilise 2,4 fois moins d'énergie que la moyenne de l'industrie papetière nord-américaine. Elle lançait également, en juin 2021, le plus ambitieux plan de développement durable de son histoire et fait figure de précurseur en développement durable depuis 1964.

Cascades tient aussi à préciser que deux des usines listées au registre ne sont plus sa propriété depuis quelques années, soit Cascades East Angus et Cascades Lupel à Trois-Rivières.

