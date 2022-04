Cascades modifie la tenue de son assemblée générale annuelle et extraordinaire de ses actionnaires en formule virtuelle seulement

KINGSEY FALLS, QC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (la « Société » ou « Cascades ») annonce qu'en raison de l'incidence sur la santé publique de la pandémie de maladie à coronavirus (« COVID-19 ») qui continue de sévir, et afin de limiter les risques pour la santé et la sécurité de nos actionnaires, que le lieu où se tiendra l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (incluant toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement ou de report, l'« assemblée ») a été changé pour se tenir sous forme virtuelle seulement.

L'assemblée se tiendra, comme prévu, le 12 mai 2022 à 11 h, heure de l'Est. Les actionnaires ne pourront assister à l'assemblée en personne mais pourront y assister virtuellement tel que décrit ci-après.

Comme il est indiqué dans les documents relatifs à l'assemblée, les actionnaires inscrits en date du 16 mars 2022 à la fermeture des bureaux auront le droit de participer à l'assemblée en ligne, peu importe leur emplacement géographique, et auront la possibilité de poser des questions et de voter, le tout en direct, dans la mesure où ils sont connectés à Internet et qu'ils respectent les conditions énoncées dans les documents relatifs à l'assemblée.

Les actionnaires pourront s'inscrire et se connecter à la plateforme de webdiffusion audio en direct à l'adresse https://web.lumiagm.com/426146714 à compter de 10 h, le 12 mai 2022. La Société demande aux participants de s'inscrire à l'avance afin que l'assemblée puisse commencer sans délai à 11 h.

Qu'un actionnaire prévoie assister à l'assemblée ou non, la Société prie chaque actionnaire de voter et de soumettre leur procuration avant la tenue de l'assemblée, en utilisant l'une des méthodes décrites dans les documents relatifs à l'assemblée. Le formulaire de procuration qui figure parmi les documents relatifs à l'assemblée ne sera pas mis à jour pour tenir compte du changement de lieu, mais pourra toujours être utilisé afin d'exercer les droits de vote des actionnaires dans le cadre de l'assemblée.

Un avis confirmant ladite modification en formule virtuelle a été ajouté au dépôt des documents de procuration auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. Cascades compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au bien-être des personnes, des collectivités et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

