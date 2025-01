KINGSEY FALLS, QC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle est reconnue pour une sixième année consécutive au palmarès des 100 entreprises les plus responsables dans le monde selon la société de médias, de recherche et d'informations financières Corporate Knights. Elle maintient encore cette année la première position parmi les organisations de l'industrie Contenants et emballages en plus d'occuper le 59e rang mondial du palmarès. Cette reconnaissance, faite en marge du Forum économique mondial à Davos, vise à souligner le travail exceptionnel des entreprises qui conjuguent les considérations environnementales, sociales et de gouvernance à la prospérité de l'entreprise.

L'analyse permettant d'établir l'index est basée sur une méthodologie révisée annuellement qui prend en compte 25 indicateurs de performance. C'est 8 359 entreprises à travers le monde avec un revenu annuel de plus d'un milliard de dollars qui ont été évaluées dans le cadre du plus récent exercice.

Les bonnes pratiques de Cascades sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, de-même qu'un modèle d'affaires basé sur l'économie circulaire, ont permis à l'entreprise de performer à différents niveaux. Parmi l'ensemble des thématiques évaluées par Corporate Knights, Cascades se démarque grâce à son fort pourcentage de revenus responsables, reliés aux produits faits de fibres recyclées ou de fibres certifiées, et d'investissements responsables, notamment en matière de dépenses en capital et de recherche et développement. L'entreprise se distingue aussi sur des thématiques sociales et de gouvernance, dont plusieurs avantages sociaux offerts à ses employés, le lien entre l'atteinte des objectifs de développement durable et la rémunération de la direction ainsi que la représentation féminine au sein de son conseil d'administration.

À cet effet, Cascades est également fière d'annoncer qu'elle conserve la certification Parité Argent de Gouvernance au Féminin. Cette reconnaissance témoigne de la volonté de l'entreprise de promouvoir l'équité des genres dans ses milieux de travail et de la qualité de ses pratiques.

Finalement, Cascades Frais GUARD EnVision™, une solution innovante et durable pour l'emballage des œufs, a remporté le prestigieux GOOD DESIGN® Award 2024 en plus du Big Innovation Award 2025. Ces reconnaissances mettent en lumière le design innovant, la durabilité et la valeur que notre produit offre à nos clients, parties prenantes et communautés.

« Nous sommes honorés de figurer parmi les 100 entreprises les plus responsables au monde pour la sixième année consécutive. Cette reconnaissance reflète notre engagement indéfectible envers des pratiques durables et responsables lesquelles font parties intégrantes de notre stratégie d'affaires. De plus, nous sommes extrêmement fiers de conserver la certification Parité Argent de Gouvernance au Féminin et de recevoir deux nouvelles reconnaissances pour notre solution innovante Cascades Frais GUARD EnVision™. Ces distinctions soulignent notre capacité à innover tout en respectant notre planète et nos communautés. Nous continuerons à promouvoir des initiatives qui favorisent la prospérité durable. » a déclaré Hugues Simon, président et chef de la direction.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Canada ULC.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282 2697, [email protected]