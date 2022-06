CASCADES LANCE UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE D'EMBALLAGE ISOTHERME ET INAUGURE UN NOUVEAU SITE DE PRODUCTION

Cascades bonifie sa gamme de solutions d'emballage isotherme northbox® par l'ajout d'une technologie novatrice : la northbox® XTEND MC . La composition de cette boite-repas innovante crée une barrière à l'humidité ambiante qui contribue à maintenir la rigidité de l'isolant. L'emballage permet de préserver la fraicheur des aliments durant des transits de longue durée ou en régions propices aux températures plus élevées, tout en requérant moins de glace. Pensée dans une logique d'économie circulaire, cette solution d'emballage est faite de carton recyclé en plus d'être identifiée comme recyclable par un laboratoire externe et préqualifié par How2Recycle. La northbox® XTEND MC s'ajoute à la gamme complète et modulable northbox®, optimisée pour permettre des gains opérationnels aux clients.

L'entreprise met également en exploitation un nouveau site de production pour la fabrication de sa gamme de produits northbox® : Cascades Enviropac - York. Il s'agit d'une deuxième unité en quatre mois à être inaugurée pour soutenir sa croissance dans le marché des solutions d'emballage isotherme. Après le démarrage d'un premier nouveau site dans l'Ouest des États-Unis, à Tacoma, Cascades étend aujourd'hui sa présence dans l'Est, se rapprochant de ses clients et renforçant sa position de partenaire stratégique à l'échelle nord-américaine. La première phase de cette expansion comporte l'installation d'une ligne d'emballage ultramoderne largement automatisée pour la fabrication de ses boites isothermes, dont la nouvelle northbox® XTENDMC.

« Nous sommes heureux d'innover avec nos clients pour leur offrir des solutions variées hautement performantes et adaptables d'emballages isothermes. Depuis 2007, nos boites-repas en carton recyclé se perfectionnent pour répondre aux enjeux opérationnels comme environnementaux. Notre plan d'expansion dans le marché suit le déploiement anticipé et renforce notre caractère de partenaire stratégique de proximité », affirme Luc Langevin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés.

Ces annonces s'inscrivent dans le plan stratégique de Cascades soutenant sa croissance comme chef de file nord-américain en emballage écoresponsable, tout en contribuant à l'atteinte de l'un des objectifs de son quatrième plan de développement durable : que 100 % de ses emballages fabriqués soient recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030.

