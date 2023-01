KINGSEY FALLS, QC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Cascades est fière d'annoncer la mise en marché d'un nouveau panier fermé en carton ondulé recyclé et recyclable destiné au secteur maraîcher. Solution de remplacement aux emballages alimentaires difficilement recyclables, ce nouveau produit vient s'ajouter à la gamme d'emballages écoresponsables de Cascades.

Cascades lance un nouvel emballage écoresponsable pour fruits et légumes frais (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Conçu selon les principes d'écoconception reconnus, ce produit s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. En utilisant du carton ondulé recyclé dans sa conception, Cascades vient soutenir ses clients dans la réduction de leur impact environnemental tout en répondant à la demande des consommateurs qui exigent de plus en plus d'emballages écoresponsables.

Résultat de l'expertise et du travail d'une équipe multidisciplinaire, le design novateur du panier permet son expédition à plat afin de réduire les frais de transport et l'espace d'entreposage. Un gabarit de montage, spécialement conçu pour les deux formats de panier (2l et 3l), accélère et simplifie également les opérations des producteurs.

Les multiples possibilités de personnalisation du panier offrent un avantage concurrentiel et feront rayonner la marque des maraîchers en étalage grâce à ces options d'impression flexographiques, lithographiques et numériques de haute qualité.

« Ce nouveau panier en carton ondulé pour fruits et légumes frais vient réitérer notre volonté d'offrir des produits innovants, rencontrant les plus hauts standards d'écoresponsabilité. Ce lancement répond également à l'engagement que nous avons pris, dans notre plan de développement durable, visant à ce que 100 % de nos emballages soient recyclables, compostables ou réutilisables, d'ici 2030 », a souligné Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Le panier fermé en carton ondulé pour fruits et légumes frais a récemment obtenu une préqualification au programme How2Recycle, facilitant ainsi l'obtention de la certification pour les producteurs.

Le panier a déjà fait sa marque lors de prestigieux concours de l'industrie alimentaire. Il a été reconnu parmi les finalistes au PAC Global Awards 2023, catégorie design durable, aux Prix Innovation en alimentation 2022 du Conseil de la transformation alimentaire du Québec ainsi qu'aux Grands Prix DUX 2023, initiatives en écoemballage.

Pour plus d'information sur le produit, consultez cascades.com.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

