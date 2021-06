« Le développement durable est inscrit dans notre ADN. Il y a près de 60 ans, bien avant que le respect de l'environnement et les impacts sociaux ne soient pris en compte dans les pratiques d'affaires, Cascades est devenue une pionnière de l'économie circulaire en fabriquant des produits à partir de matières recyclées. Ce plan, en plus de répondre aux priorités de nos clients et partenaires, vient aujourd'hui réaffirmer notre leadership face aux défis grandissants auxquels notre société et notre planète sont confrontées », souligne le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde.

Le plan, qui comporte 15 objectifs chiffrés à atteindre en 2025 ou en 2030, est articulé autour de quatre grands piliers : « respectueux de la planète », « axés sur les solutions », « tournés vers les communautés » et « centrés sur l'humain ». Il est également aligné sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies et sur les recommandations de la Science Based Targets initiative (SBTi) en ce qui a trait à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Même si l'entreprise a déjà réduit de 50 % l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et qu'elle fait figure de leader dans son industrie en matière de consommation d'eau et d'énergie, elle lance aujourd'hui un plan qui contient plusieurs objectifs visant à réduire encore davantage son empreinte environnementale. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment :

38,7 % de réduction, d'ici 2030, des émissions de gaz à effet de serre des usines de fabrication de papier pour les scopes 1 et 2 par rapport à 2019 (kg de CO 2 eq./tonnes métriques);

eq./tonnes métriques); 22 % de réduction, d'ici 2030, des émissions de scope 3 par rapport à 2019 (kg de CO 2 eq./tonnes métriques);

eq./tonnes métriques); 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2030;

15 % de réduction des effluents d'eau des usines de fabrication de papier d'ici 2025.

Forte de son expérience en R&D et en innovation, Cascades s'engage à offrir à ses clients et aux consommateurs des produits développés selon les principes d'écoconception reconnus, tels que :

100 % des emballages fabriqués et vendus, sans égard aux matériaux utilisés, seront recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030;

100 % des fibres ou des papiers utilisés pour la fabrication de ses produits seront recyclés ou certifiés d'ici 2025;

Sur les plans social et communautaire, Cascades veut demeurer centrée sur l'humain et son bien-être par la voie du renforcement de sa culture de santé, de sécurité, d'équité, de diversité et d'inclusion. Par son plan, l'entreprise prévoit notamment :

50 % de réduction du nombre de jours perdus en raison d'accidents de travail (taux de gravité);

100 % d'employés formés sur les préjugés inconscients liés à l'équité, la diversité et l'inclusion.

« Cascades est fière de son ambition renouvelée en matière de développement durable et nous sommes confiants d'atteindre les cibles établies grâce à une gouvernance actualisée. En travaillant avec nous ou en achetant nos produits, les clients, les consommateurs, les investisseurs et autres parties prenantes contribueront à améliorer leur propre empreinte environnementale et sociale et nous en sommes fiers. Plus que jamais, notre entreprise est déterminée à créer des produits toujours plus écoresponsables et performants, et à donner vie à l'économie circulaire », affirme le vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Hugo D'Amours.

Pour découvrir le plan dans son ensemble, veuillez consulter le Plan de développement durable - Cascades.

Pour visionner la vidéo, visitez le https://youtu.be/OSg44Fjb2aM.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

