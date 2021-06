Cascades invite les candidats à des entrevues à l'auto

KINGSEY FALLS, QC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Cascades, chef de file des solutions écologiques d'emballage, d'hygiène et de recyclage, réinvente ses initiatives en recrutement après plusieurs mois d'entrevues et d'événements virtuels. L'équipe d'acquisition de talents souhaite ainsi retrouver le contact humain auprès des candidates et des candidats.

Des entrevues à l'auto auront lieu dans plusieurs régions du Québec du 15 au 21 juin 2021. Les candidates et candidats pourront réaliser une entrevue en direct de leur voiture. Toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour assurer la sécurité des participantes et participants.

Cascades a plusieurs postes à combler dans sa force de production et de fabrication, ainsi que dans plusieurs domaines tels que l'ingénierie, l'administration, la maintenance, les finances et la comptabilité.

Venez nous rencontrer!

Le 15 juin à Berthierville , de 14 h à 18 h chez Cascades au 601, rue Melchers, Berthierville (Qc)

, de 14 h à 18 h chez Cascades au 601, rue Melchers, (Qc) Le 16 juin à Victoriaville , de 14 h à 18 h au 571, boulevard Jutras Est, Victoriaville (QC) (stationnement du Canadian Tire)

, de 14 h à 18 h au 571, boulevard Jutras Est, (QC) (stationnement du Canadian Tire) Le 17 juin à Granby , de 14 h à 18 h chez Cascades au 901, boulevard Industriel, Granby (QC)

, de 14 h à 18 h chez Cascades au 901, boulevard Industriel, (QC) Le 19 juin à Drummondville , de 11 h à 15 h au 4517, boulevard St-Joseph , Drummondville (Qc) (DekHockey Drummond)

, de 11 h à 15 h au 4517, boulevard , (Qc) (DekHockey Drummond) Le 21 juin à Drummondville , de 14 h à 18 h au 4517, boulevard St-Joseph , Drummondville (Qc) (DekHockey Drummond)

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]

Liens connexes

www.cascades.com