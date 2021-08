Chef de file de son industrie et placée au 17 e rang des 100 entreprises les plus responsables au monde selon le classement Global100, l'entreprise québécoise met une fois de plus de l'avant ses valeurs environnementales combinées à l'innovation technologique. La création de cet emballage plus soucieux de l'environnement, à la fois résistant et fait de matière recyclée, est un projet majeur pour l'entreprise qui a nécessité plusieurs mois de recherches et d'essais. Le déploiement de ce nouvel emballage sera complété d'ici la fin de l'année 2021.

« Il nous fallait trouver une solution d'emballage qui soit à la hauteur des attributs environnementaux des produits Cascades. En plus d'être fabriqués à 100 % ou en partie de fibres recyclées, avec 4,5 fois moins d'eau et 2,4 fois moins d'énergie que la moyenne de l'industrie papetière nord-américaine, ils détiennent les certifications environnementales reconnues les plus strictes de l'industrie (UL-Ecologo®, FSC®). Il était tout naturel que l'emballage suive la direction de l'écoresponsabilité également. Nous sommes donc très fiers d'être les premiers à développer un polyfillm recyclé aussi performant que son équivalent vierge et qui deviendra certainement un exemple à suivre dans l'industrie. Chez Cascades, nous avons à cœur de minimiser l'impact de nos produits sur l'environnement. Il est donc logique que les emballages de nos produits aient une empreinte réduite, tout en atteignant des standards plus élevés que la moyenne de l'industrie », affirme M. François David, vice-président ventes, marketing et innovation pour Cascades Groupe Tissu. S'ajoutent à tous ces attributs les résultats d'une analyse du cycle de vie conduite par une firme indépendante sur le polyfilm de Cascades, confirmant que l'option contenant 100 % de résine recyclée amène une réduction de 76 % des impacts sur le changement climatique comparativement à son équivalent fait de résine vierge. Des résultats qui appuient incontestablement le choix du recyclé.

Le processus de recherche et développement de cet emballage est non seulement inspiré par les valeurs de Cascades, mais également créé pour répondre aux attentes des consommateurs. L'impact environnemental est une valeur fondamentale de nos jours, il n'est donc pas surprenant de constater que 60 %2 des consommateurs soient prêts à changer leurs habitudes pour réduire leur empreinte environnementale. Les produits Cascades Fluff &Tuff® demeurent les mêmes produits aimés et choisis par les Québécois, mais seront désormais offerts dans un emballage plus écoresponsable.

*Emballage recyclable là où les installations nécessaires existent. 1 Première compagnie de la catégorie papier hygiénique et essuie-tout au Canada et États-Unis, recherche complétée au 30 juillet 2021. 2 IBM Study, Meet the 2020 consumers driving change, June 2020.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

