KINGSEY FALLS, QC , le 19 juin 2024 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce le lancement d'une solution d'emballage innovante et complète qui vient réinventer le paysage des œufs : Cascades Frais GUARD EnVisionMC.

Emballage oeuf cuisine (Groupe CNW/Cascades Canada ULC.) Emballage oeufs vente au détail (Groupe CNW/Cascades Canada ULC.)

Craquant pour les yeux, mais pas pour les œufs, cet emballage écoconçu offre une protection robuste tout en ouvrant des possibilités visuelles percutantes. Ses ouvertures sur le manchon et son espace d'impression de haute qualité viennent casser le moule du format traditionnel. Son design innovateur et hautement résistant est le fruit de recherches et de développements orientés tant vers les besoins des processeurs, des détaillants que des consommateurs. Cascades Frais GUARD EnVisionMC vient ainsi améliorer la visibilité et la protection des œufs, renforcer la présence des marques sur les étagères et optimiser les opérations d'emballage.

Cascades Frais GUARD EnVisionMC se veut également une solution complète pour les processeurs d'œufs : Cascades propose l'équipement, l'emballage et son expertise technique pour automatiser la fin de ligne de ses clients. Ils disposent ainsi d'une solution complète, adaptée et éprouvée pour optimiser leur efficacité.

« Notre équipe s'est engagée à soutenir les clients dans la recherche de solutions pour tous leurs besoins d'emballages, de la ferme à l'usine, en passant par le magasin jusqu'au domicile. Ce défi d'innovation visait à développer une solution qui soit à la fois durable, attrayante, performante et complète. Nous sommes fiers d'y être arrivés grâce aux efforts et à l'expertise de notre équipe multidisciplinaire. Nous avons confiance que cette solution nous permettra d'accélérer notre croissance dans le secteur des œufs spécialisés. », affirme Jérôme Porlier, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés.

Cet emballage alimentaire est composé d'une base en pâte moulée et d'un manchon de carton plat recyclé. La solidité du produit en tablette ainsi qu'en transport et l'utilisation ont été rigoureusement testées. D'ailleurs, les œufs sont mieux protégés, car les tests démontrent que Cascades Frais GUARD EnVisionMC triple la rigidité et double la résistance à l'empilement.1 La durabilité n'est pas en reste : l'emballage écoconçu est composé de fibres 100 % recyclées et il est préqualifié comme largement recyclable par How2Recycle®.

Cascades Frais GUARD EnVisionMC est présentement offert en format de douze œufs. Consultez ce lien pour connaître les détails du produit : www.cascades.com/fr/emballages-œufs-envision

1 En comparaison avec un carton de douze œufs à étiquette. Études réalisées par le Centre de recherche et développement de Cascades, 2023-2024.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

