KINGSEY FALLS, QC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (« Cascades ») (TSX : CAS) annonce aujourd'hui le lancement d'offres publiques de rachat au comptant (chacune d'elles, une « offre de rachat » et, collectivement, les « offres de rachat ») visant un capital global pouvant aller jusqu'à 200 000 000 $ (le « capital global maximal des billets déposés ») de (i) ses billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2028 (les « billets de 2028 ») et de (ii) ses billets de premier rang à 5,125 % échéant en 2026 (les « billets de 2026 » et, collectivement avec les billets de 2028, les « billets »), conformément aux modalités et sous réserve des conditions énoncées dans le document relatif aux offres de rachat de Cascades qui est daté du 27 octobre 2021 (en sa version modifiée et complétée, le « document relatif aux offres de rachat »), sous réserve des conditions suivantes : a) le capital global de tous les billets de 2028 acceptés à des fins de rachat ne doit pas dépasser 125 000 000 $ (sans tenir compte de toute réaffectation de la sous limite applicable aux billets de 2028 (au sens donné à ce terme ci-après) qui pourrait être effectuée, la « sous limite applicable aux billets de 2028 »), b) le capital global de tous les billets de 2026 acceptés à des fins de rachat ne doit pas dépasser 75 000 000 $ (la « sous limite applicable aux billets de 2026 ») et c) si le capital global des billets de 2026 qui ont été déposés, sans être retirés, en bonne et due forme, au plus tard à la date du dépôt par anticipation ou à la date d'expiration, selon le cas, est inférieur à 75 000 000 $, Cascades pourra, à sa discrétion, augmenter la sous limite applicable aux billets de 2028 d'un montant pouvant aller jusqu'à la différence entre 75 000 000 $ et le capital global des billets de 2026 qui auront été déposés, sans être retirés, en bonne et due forme et acceptés à des fins de rachat à la date du règlement applicable (la « réaffectation de la sous limite applicable aux billets de 2028 »).

La contrepartie totale payable par tranche de 1 000 $ du capital des billets sera établie selon le processus d'adjudication « à la hollandaise » modifié. Les porteurs qui auront déposé leurs billets, sans les retirer, en bonne et due forme au plus tard le 9 novembre 2021 à 17 h (heure de New York) (sous réserve d'une prorogation de ces date et heure) (la « date du dépôt par anticipation ») et dont les billets auront été acceptés à des fins de rachat toucheront la « contrepartie totale » applicable, y compris une « prime de dépôt par anticipation » de 30,00 $ par tranche de 1 000 $ du capital des billets. Les porteurs qui auront déposé leurs billets en bonne et due forme après la date du dépôt par anticipation ne seront pas admissibles à la prime de dépôt par anticipation. Les offres de rachat expireront le 24 novembre 2021 à 23 h 59 (heure de New York), à moins qu'elles ne soient prolongées (la « date d'expiration »).

Les porteurs qui choisissent de participer aux offres de rachat doivent préciser la contrepartie totale minimale applicable (le « prix offert ») qu'ils seraient disposés à toucher par tranche de 1 000 $ du capital des billets de chaque série qu'ils déposeront en réponse à l'offre de rachat applicable. Le prix offert ainsi indiqué relativement à chaque tranche de 1 000 $ du capital des billets d'une série doit se situer à l'intérieur de la fourchette applicable prévue dans le tableau ci après et être établi par incréments de 0,50 $. Le tableau suivant présente certaines modalités des offres de rachat :

Appellation des

billets Numéros

CUSIP/ISIN Capital global

impayé Sous-limite

d'acceptation Fourchette de

prix offerts

acceptables (2)(3) Billets de

premier rang à

5,375 % échéant

en 2028 144A :

14739LAB8 /

US14739LAB80

Règl. S :

C21754AB9 et

C21754AC7 /

USC21754AB93

et

USC21754AC76 600 000 000 $ 125 000 000 $(1) de 1 045,00 $ à

1 057,50 $ Billets de

premier rang à

5,125 % échéant

en 2026 144A :

14739LAA0 /

US14739LAA08

Règl. S :

C21754AA1 /

USC21754AA1 350 000 000 $ 75 000 000 $ de 1 055,00 $ à

1 062,50 $



(1) La sous‑limite applicable aux billets de 2028 peut être augmentée dans le cadre de toute réaffectation de la sous‑limite applicable aux billets de 2028 qui pourrait être effectuée. (2) Par tranche de 1 000 $ du capital des billets acceptés à des fins de rachat. L'intérêt couru et impayé jusqu'à la date du règlement applicable, exclusivement, sera également versé. (3) La fourchette de prix offerts par tranche de 1 000 $ du capital des billets rachetés dans le cadre des offres de rachat (la « contrepartie totale ») tient compte de la prime de dépôt par anticipation, laquelle sera versée seulement aux porteurs qui auront déposé leurs billets (sans les retirer) en bonne et due forme au plus tard à la date du dépôt par anticipation et dont les billets auront été acceptés à des fins de rachat. Les porteurs qui auront déposé leurs billets en bonne et due forme après la date du dépôt par anticipation et au plus tard à la date d'expiration, et dont les billets auront été acceptés à des fins de rachat, toucheront la contrepartie totale par tranche de 1 000 $ du capital des billets rachetés dans le cadre des offres d'achat, déduction faite de la prime de dépôt par anticipation (la « contrepartie prévue par l'offre »).

Comme il est décrit plus amplement dans le document relatif aux offres de rachat, la contrepartie totale par tranche de 1 000 $ du capital des billets qui auront été déposés (sans être retirés) en bonne et due forme au plus tard à la date du dépôt par anticipation et qui auront été acceptés à des fins de rachat correspondra à la somme (1) du « prix de base » de chacune des séries de billets, qui correspond également au « prix offert » minimal, et (2) de la « prime de compensation », qui sera établie en tenant compte des primes de rachat applicables à la totalité des billets de cette série qui auront été déposés (sans être retirés) en bonne et due forme au plus tard à la date du dépôt par anticipation, selon l'ordre croissant des primes de rachat. Si le capital global des billets de l'une ou l'autre des séries qui auront été déposés (sans être retirés) en bonne et due forme est égal ou inférieur à la prime de compensation et que, en conséquence, Cascades rachèterait des billets de 2028 d'un capital global supérieur à la sous‑limite applicable aux billets de 2028 (ce qui tient compte de toute réaffectation de la sous‑limite applicable aux billets de 2028 qui pourrait être effectuée) ou à la sous‑limite applicable aux billets de 2026, selon le cas, les porteurs des billets de ces séries déposés au montant de la prime de compensation feront l'objet de la répartition proportionnelle qui est décrite dans le document relatif aux offres de rachat.

Les billets déposés pourront être retirés en bonne et due forme dans le cadre de l'offre de rachat applicable au plus tard le 9 novembre 2021 à 17 h (heure de New York) (ces date et heure, telles qu'elles pourraient être prorogées, la « date de retrait limite »), sauf exigence contraire de la loi.

En ce qui a trait à l'une ou l'autre des offres de rachat, Cascades se réserve le droit, sous réserve des lois applicables, a) de proroger la date du dépôt par anticipation, la date de retrait limite ou la date d'expiration à une date et à une heure ultérieures qu'elle annoncera, b) d'augmenter le capital global maximal des billets déposés, la sous‑limite applicable aux billets de 2028 ou la sous‑limite applicable aux billets de 2026, ou de modifier les modalités de la réaffectation de la sous‑limite applicable aux billets de 2028, c) de renoncer en totalité ou en partie à l'une ou l'autre ou à l'ensemble des conditions des offres de rachat, d) de retarder l'acceptation à des fins de rachat ou le rachat de l'un ou l'autre des billets, ou e) de modifier à un autre égard l'une ou l'autre des offres de rachat en ce qui a trait à une ou à plusieurs séries de billets ou y mettre fin. Dans le cas où Cascades effectuerait une réaffectation de la sous‑limite applicable aux billets de 2028, la date du dépôt par anticipation, la date d'expiration ou la date de retrait limite ne sera pas prorogée. Cascades n'a pas l'intention de proroger la date du dépôt par anticipation, la date d'expiration ou la date de retrait limite, sauf si la loi l'y oblige ou si elle décide de le faire, à son entière discrétion. Les offres de rachat sont assujetties au respect d'un certain nombre de conditions qui sont énoncées dans le document relatif aux offres de rachat ou à une renonciation à ces conditions.

Cascades prévoit accepter à des fins de rachat tous les billets qui auront été déposés, sans être retirés, en bonne et due forme au plus tard à la date du dépôt par anticipation à la date du règlement par anticipation (la « date du règlement par anticipation »), sous réserve du capital global maximal des billets déposés, de la sous‑limite applicable aux billets de 2028 (ce qui tient compte de toute réaffectation de la sous‑limite applicable aux billets de 2028 qui pourrait être effectuée), de la sous‑limite applicable aux billets de 2026 et de la répartition proportionnelle. On prévoit actuellement que la date du règlement par anticipation sera le 10 novembre 2021. Dans la mesure où les offres de rachat n'auront pas été entièrement souscrites à la date du dépôt par anticipation, Cascades prévoit racheter le reste des billets qui auront été déposés en bonne et due forme après cette date et au plus tard à la date d'expiration et qu'elle aura acceptés à des fins de rachat conformément aux modalités des offres de rachat, ce qui comprend le capital global maximal des billets déposés, la sous‑limite applicable aux billets de 2028 (ce qui tient compte de toute réaffectation de la sous‑limite applicable aux billets de 2028 qui pourrait être effectuée), la sous‑limite applicable aux billets de 2026 et la répartition proportionnelle, sans délai après la date d'expiration (la « date du règlement définitif »). On prévoit que la date du règlement définitif sera le 26 novembre 2021.

Cascades a retenu les services de Scotia Capital (USA) Inc. à titre de courtier‑gestionnaire dans le cadre des offres de rachat. On peut obtenir un exemplaire du document relatif aux offres de rachat auprès de D.F. King & Co., Inc., agent des dépôts et agent d'information, en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] ou en composant le 866 356‑7814 (sans frais) ou le 212 269‑5550 (à frais virés). Les questions relatives aux offres de rachat peuvent être adressées à Scotia Capital (USA) Inc. par téléphone au 212 225‑5501.

La présente annonce est faite à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des billets. Les offres de rachat sont présentées uniquement au moyen du document relatif aux offres de rachat. Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières, les lois sur la protection de l'épargne (blue sky) ou d'autres lois exigent qu'une offre publique de rachat soit présentée par un courtier agréé, les offres de rachat seront réputées être présentées pour le compte de Cascades par le courtier‑gestionnaire ou par un ou plusieurs courtiers inscrits agréés en vertu des lois des territoires en question. Sauf indication contraire, toutes les sommes sont exprimées en dollars américains.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 femmes et hommes travaillant dans près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur le moment où les titres d'emprunt seront rachetés dans le cadre des offres de rachat et au capital des titres en question qui sera racheté, y compris certaines modalités des offres de rachat. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les situations, les événements ou les résultats qui se produiront effectivement ou qui seront effectivement obtenus diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, y compris ceux qui pourraient être énoncés dans le document relatif aux offres de rachat. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer considérablement de ceux que prévoient les énoncés prospectifs pour une variété de raisons. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient aussi avoir un effet défavorable important sur l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation de Cascades.

