KINGSEY FALLS, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) salue le rapport publié aujourd'hui par Recyc-Québec et Circle Economy et appelle les entreprises et les consommateur(trice)s à prendre le virage de l'économie circulaire.

« Fondée en 1964 par les frères Lemaire sur l'idée toute simple de faire du neuf avec du vieux, Cascades a été l'une des premières entreprises à faire de l'économie circulaire son modèle d'affaires en utilisant de la matière recyclée pour fabriquer ses produits. Encore aujourd'hui, notre forêt est urbaine : elle se trouve dans le bac de recyclage des citoyen(ne)s et des entreprises et institutions : plus de 82 % de la matière que nous utilisons pour fabriquer nos produits est recyclée. Chaque année, nous réduisons la pression sur les ressources naturelles en détournant 1,8 million de tonnes métriques de fibres recyclables des sites d'enfouissement. En achetant local et en favorisant les produits recyclés, les citoyens et les entreprises peuvent faire une différence », a souligné le président et chef de la direction de Cascades, Hugues Simon.

Le rapport publié aujourd'hui par Recyc-Québec et Circle Economy démontre que le modèle économique actuel transgresse les limites jugées sécuritaires pour la planète. Il établit également qu'en prenant le virage de l'économie circulaire et en favorisant notamment le recours au contenu recyclé, le Québec pourrait réduire jusqu'à 45 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

« En choisissant de privilégier le contenu recyclé, non seulement Cascades donne vie à l'économie circulaire, mais elle contribue à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En 2023, nous avons généré 41 % moins d'émissions que la moyenne de notre industrie et nous en sommes très fiers. Nous poursuivons nos efforts visant à réduire encore davantage notre empreinte environnementale et à fournir à nos clients des produits d'emballage ou d'hygiène ayant la plus petite empreinte possible », a déclaré le vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Hugo D'Amours.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

