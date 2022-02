KINGSEY FALLS, QC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les unités de Cascades à Kingsey Falls, Victoriaville et Drummondville ont fait preuve d'une générosité remarquable cette année, en remettant un montant record exceptionnel de 705 800 $ à Centraide. Ce don surpasse de 77 200 $ celui de l'an dernier, ce qui a permis de franchir pour la première fois le cap des 700 000 $.

« La générosité des gens de Cascades est historique dans la région, mais ce résultat est au-delà de nos espérances! La campagne de cette année est d'autant plus importante, qu'après deux ans de pandémie, le visage de la vulnérabilité a changé. Des donateurs sont devenus des demandeurs, alors il est d'autant plus important de continuer à donner à la hauteur de nos moyens pour maintenir l'équilibre de la communauté », souligne Valérye Bourassa, directrice régionale de Centraide Centre-du-Québec.

Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du conseil d'administration de Cascades, a agi à titre de président de la campagne Centraide Centre-du-Québec encore cette année : « Depuis les débuts de Cascades, il a toujours été important pour nous de redonner à la communauté. Je suis heureux de constater que les Cascadeurs et Cascadeuses sont plus que jamais sensibilisés à cette importance. »

Depuis plusieurs années, Cascades égalise le montant donné par ses employé(e)s et pour une deuxième année consécutive, l'entreprise multiplie par 1,5 les dons de ceux et celles qui contribuent pour la première fois. Cette initiative a pour but de sensibiliser plus de gens à la cause, mais aussi d'augmenter le montant amassé.

« Cascades étant l'un des plus grands employeurs au Centre-du-Québec, nous nous devons de faire notre part et de participer à la campagne Centraide. Nous avons été chanceux durant la pandémie de pouvoir continuer à travailler, mais plusieurs n'ont pas eu cette chance. Les besoins sont non seulement encore présents, mais ils sont même plus grands qu'avant », souligne Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

La direction tient également à souligner l'engagement de ses employé(e)s dans chacune de ses unités d'affaires participantes. Un réseau d'ambassadeurs et ambassadrices s'implique année après année afin de mettre sur pied des initiatives originales de sensibilisation tout au long de la campagne.

Rappelons que Centraide Centre-du-Québec a pour mission d'améliorer les conditions et la qualité de vie des gens de la région et de bâtir des communautés inclusives pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]