KINGSEY FALLS, QC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour une quatrième année consécutive, Cascades est reconnue comme l'une des 100 entreprises les plus responsables au monde selon le palmarès de la société de médias, de recherche et d'informations financières Corporate Knights. Elle se positionne au 20e rang parmi plus de 6 000 organisations analysées. Elle se classe à nouveau au premier rang des 54 entreprises analysées dans la catégorie Containers & Packaging.

Global 100 Entreprises les plus responsables au monde (Groupe CNW/Cascades Inc.)

La liste Global 100 - Entreprises les plus responsables dans le monde est le résultat de l'analyse de la performance d'organisations internationales ayant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars. Vingt-cinq indicateurs clés de performance dans quatre sphères (économie, environnement, social, gouvernance) sont considérés dans le cadre de l'évaluation. La pondération de ces indicateurs est définie selon chaque secteur d'activité. Cascades se démarque notamment par son fort pourcentage de revenus propres, soit ceux provenant de la vente de produits écoresponsables, ses investissements responsables, l'alignement de ses cibles de réduction des gaz à effet de serre avec les recommandations internationales, l'inclusion des objectifs de développement durable dans l'évaluation de la performance des dirigeants et la diversité des genres sur son conseil d'administration.

Cette reconnaissance s'ajoute aux nombreuses autres en matière de développement durable cumulées par Cascades au fil des années et témoigne de sa volonté à se surpasser et à en faire toujours plus pour le bien-être des communautés et de la planète ; un engagement qu'elle réitère à travers son plus récent plan de développement durable 2021-2025.

« Alors que l'on entend partout parler de l'importance de mettre en place une économie circulaire pour protéger nos ressources, Cascades en a fait son modèle d'affaires il y a bientôt 60 ans. Non seulement nous avons toujours cru essentiel d'utiliser un maximum de matières recyclées dans nos produits, mais nous revoyons aussi continuellement nos façons de faire dans le but d'être respectueux de notre environnement », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades. « Notre performance nous la devons à nos employé(e)s qui repoussent les limites et contribuent à propulser le progrès au quotidien. C'est grâce à eux que Cascades parvient à réduire son empreinte environnementale et celle de ses clients », a-t-il poursuivi.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. comprend le magazine Corporate Knights et une division de recherche qui produit des classements et des évaluations de produits financiers en fonction de la performance des entreprises en matière de développement durable.

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]