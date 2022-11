KINGSEY FALLS, QC, le 3 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Cascades annonce que tous ses emballages pour produits de consommation fabriqués sous les marques Cascades FraisMC, Cascades ecom solutions d'emballageMC, Cascades imgn solutions vente au détailMC et northboxMD ont été soumis à How2Recycle® pour une évaluation de leur potentiel de recyclabilité.

Cascades est heureuse d’annoncer que tous ses emballages pour produits de consommation sont préqualifiés par How2Recycle® (Groupe CNW/Cascades Inc.)

How2Recycle est un système d'étiquetage normalisé initié par la Sustainable Packaging Coalition visant à indiquer de façon claire au public comment recycler les emballages sur la base de protocoles rigoureux et de données de marché. Cascades a pris l'initiative de faire évaluer la recyclabilité des emballages qu'elle fabrique, évitant à ses clients les investissements en temps et en argent que nécessitent pour eux cette étape. Les propriétaires de marques et les détaillants peuvent ainsi demander leurs étiquettes de recyclabilité directement auprès de How2Recycle, sans obligation de tests préalables par des laboratoires externes. Les lettres de préqualification que Cascades fournit à ses clients simplifient le processus en confirmant en amont leur potentiel de recyclabilité. Ces préqualifications sont valides au Canada et aux États-Unis1.

Ainsi, tous les emballages fabriqués par Cascades pour les aliments et autres produits de consommation ont été soumis à une évaluation de recyclabilité par How2Recycle : boites, bacs et paniers en carton ondulé, barquettes de carton thermoformé, barquettes en rPETE, cabarets et plateaux à œufs en pâte moulée, boites pour le commerce en ligne, emballages en carton pour la vente au détail, emballages isothermes, entre autres. Cascades poursuit ses efforts d'innovation afin que tous ses emballages soient recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030.

« Cet exercice de transparence contribuera à outiller nos clients avec des informations fiables et vérifiées en matière de recyclabilité. Il s'inscrit dans l'avancement de notre ambitieux de notre plan de développement durable. Cascades applique une logique d'économie circulaire depuis près de 60 ans et continue d'innover en veillant à ce que les matières soient utilisées à leur plein potentiel », souligne Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Cascades, qui se classe au 18e rang des 100 entreprises les plus responsables au monde selon Corporate Knights, a choisi de se soumettre à l'évaluation de How2Recycle dans le cadre de ses actions pour atteindre l'un des objectifs de son quatrième plan de développement durable, celui où 100 % de ses emballages fabriqués soient recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030. L'entreprise souhaitait ainsi se mesurer avec une méthodologie reconnue, fondée sur des critères multiples et adaptée aux facteurs régionaux influençant la recyclabilité des emballages au Canada et aux États-Unis.

Plus d'information sur les solutions d'emballage de Cascades se trouve ici.

Pour consulter son plus récent plan de développement durable, consultez ce lien.

1 La désignation finale de recyclabilité peut être influencée par l'application du produit, la conception de l'emballage final et d'autres facteurs.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

