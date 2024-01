KINGSEY FALLS, QC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Cascades est heureuse d'annoncer la mise en marché de nouveaux designs de paniers pour fruits et légumes destinés au secteur maraîcher. Étant fait de fibres jusqu'à 100 % recyclées, ces nouveaux paniers à rabats offrent aux producteurs de fruits et légumes une alternative durable aux emballages plus difficilement recyclables.

Cascades est fière d’offrir encore plus d’alternatives durables aux emballages difficilement recyclables, avec sa toute nouvelle gamme de paniers à rabats (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Conçus selon les principes d'écoconception reconnus, ces produits s'inscrivent dans une logique d'économie circulaire. En utilisant du carton ondulé recyclé et recyclable, Cascades vient soutenir ses clients dans la réduction de leur impact environnemental tout en répondant à la demande des consommateurs qui exigent de plus en plus d'emballages écoresponsables.

Le design innovant des emballages évite la manipulation des produits par les consommateurs et aide à la conservation de l'intégrité des fruits et légumes tout au long de la chaîne logistique. Ils sont dotés d'un système de fermeture qui prévient la chute des produits tout en ne compromettant pas la visibilité à l'intérieur de l'emballage.

« Ces nouveaux formats de panier en carton ondulé pour fruits et légumes frais viennent bonifier notre offre de produits innovants pour le secteur maraîcher tout en nous permettant de continuer de rencontrer les plus hauts standards d'écoresponsabilité », a souligné Charles Malo, président et chef de l'exploitation, Cascades Emballage carton-caisse.

Offerts en deux différents modèles et 4 différents formats allant du nouveau format collation de ½ pinte sèche jusqu'au format 1 L, ces paniers peuvent être utilisés pour la commercialisation de plusieurs variétés de fruits et de légumes allant du petit fruit, en passant par la tomate et les fruits du verger. Les multiples possibilités de personnalisation du panier offrent un avantage concurrentiel et feront rayonner la marque des maraîchers en étalage grâce à ces options d'impression flexographiques, lithographiques et numériques de haute qualité.

Pour plus d'information sur le produit, consultez cascades.com.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 talents travaillant dans un réseau de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282‑2697, [email protected]