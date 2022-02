CASCADES ENTAME UN PLAN D'EXPANSION DANS LE MARCHÉ DE L'EMBALLAGE ISOTHERME

Le nouveau site de production Cascades Enviropac - Tacoma marque le démarrage de cette expansion aux États-Unis avec une première mise en opération dans l'Ouest. Ses équipements comprennent une nouvelle ligne automatisée pour la fabrication d'emballages isothermes de la gamme northbox. Ses systèmes d'automatisation de pointe ajoutent à l'efficacité des opérations tout en réduisant les besoins de main-d'œuvre dans un contexte de rareté. Ce nouveau site permettra à Cascades d'augmenter sa capacité de production et d'étendre sa couverture géographique dans le marché en croissance de la distribution isotherme pour les repas prêt-à-manger et prêt-à-cuisiner livrés à domicile, ainsi que les poissons et fruits de mer frais. Ses infrastructures étant originalement situées dans l'Est nord-américain, Cascades vient ainsi ouvrir les possibilités dans l'Ouest de façon à combler les besoins de ses clients du secteur.

Cascades élargit également sa gamme de produits écoconçus northboxMC OCEAN. Cette solution de remplacement aux emballages non recyclés de l'industrie de la pêche contient un minimum de 65 % de fibres recyclées et est recyclable. Sa technologie exclusive et brevetée d'étanchéité répond parfaitement aux besoins de maintien de fraîcheur durant le transport des produits frais de la mer. Le nouveau design de la northbox OCEAN est adapté aux lignes d'assemblage des pisciculteurs de façon à augmenter leur efficacité opérationnelle. De plus, les experts de Cascades ont développé un système novateur d'assemblage automatisé minimisant les coûts pour le client.

« Nous sommes heureux d'offrir au secteur de la pêche une solution de remplacement performante aux emballages courants en polystyrène. Cette solution s'intègre parfaitement à notre proposition d'emballages durables et recyclables. Notre investissement à Tacoma confirme également notre volonté d'œuvrer à proximité de nos clients, connectés à leurs besoins, pour demeurer leur partenaire de choix », affirme Luc Langevin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés.

Pour en savoir plus sur l'offre de Cascades en matière d'emballage isotherme, consultez le www.cascades.com/fr/produits-services/emballages/protection/boites-isothermes

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

