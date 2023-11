KINGSEY FALLS, QC, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'ajouter quatre honneurs à son répertoire. En plus d'être nommée pour une quatrième année consécutive au Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada selon le Globe and Mail, d'avoir été couronnée du Prix Prospère Employeur innovant par le Conseil du patronat du Québec, d'avoir reçu le Prix Engagement communautaire lors du 14e gala Envirolys du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ), Cascades est aussi reconnue pour une 13e année consécutive comme la marque la plus responsable aux yeux des Québécoise(e)s selon le Baromètre 2023 de la consommation responsable.

« C'est avec fierté et humilité que nous recevons ces reconnaissances qui récompensent nos efforts soutenus pour améliorer notre empreinte sociale et environnementale. Ces distinctions nous motivent à aller encore plus loin pour soutenir nos clients et les communautés où nous œuvrons », affirme Mario Plourde, président et chef de la direction. « Si Cascades est aujourd'hui une entreprise durable, c'est parce que ses cofondateurs, dont Bernard Lemaire qui nous a malheureusement quittés récemment, nous ont transmis un héritage riche et de profondes valeurs de respect », ajoute-t-il.

Le Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada établi par Mediacorp Canada est basé sur une comparaison avec des employeurs d'industries et de régions de tailles similaires selon huit domaines clés relatifs aux conditions et à l'environnement de travail. Cascades se démarque notamment par son environnement de travail (ses horaires flexibles, ses services offerts sur les lieux de travail), ses programmes de formation et de développement des compétences, et ses initiatives d'engagement dans les communautés.

Le Prix Prospère Employeur innovant remis par le Conseil du patronat du Québec salue sa culture et ses pratiques inspirantes en gestion des ressources humaines. C'est notamment le nouveau programme d'avantages sociaux, flexible et innovant, lancé au début de l'année qui a retenu l'attention du jury.

Le Prix Engagement communautaire remis par le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) lui a été décerné pour l'implication de ses employé(e)s auprès de nombreux organismes et son engagement dans des causes liées à la sensibilisation et l'éducation environnementale.

Finalement, le Baromètre de la consommation responsable est une étude rendue publique annuellement par l'Observatoire de la consommation responsable (OCR) de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Elle présente les grandes tendances en matière de consommation tout en décrivant les motivations et les freins à l'achat. Lorsqu'il est question de marques responsables, c'est à Cascades que les consommateurs et consommatrices font le plus souvent référence, et c'est ainsi depuis qu'ils sont sondés sur le sujet, il y a 13 ans.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282-2697, [email protected]