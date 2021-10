KINGSEY FALLS, QC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce qu'elle a conclu aujourd'hui la vente de sa participation en actions de 57,6 % dans Reno De Medici S.p.A. (BIT: RM) (« Reno De Medici » ou « Groupe RdM »), annoncée le 5 juillet 2021, à une filiale des fonds gérés par des filiales de Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) pour un montant comptant par action de 1,45 €, correspondant à une contrepartie totale d'environ 315,3 M€ (approximativement 461 M$ CAN avant les frais de transaction).

Le prix de vente représente un multiple d'environ 11x du bénéfice d'exploitation avant amortissement ajusté des 12 derniers mois de Reno De Medici au 30 juin 2021.

« Cette transaction permettra de créer de la valeur à long terme pour la Société et ses actionnaires », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction. « Elle nous permettra de renforcer le positionnement concurrentiel de nos principales activités nord-américaines d'emballage et de papiers tissu. À cette fin, les produits de cette transaction ne vont pas seulement permettre d'appuyer les initiatives de modernisation stratégique en cours et les projets clés, mais ils permettront aussi à Cascades d'augmenter stratégiquement le rendement du capital pour ses actionnaires et de gérer son endettement de manière proactive. »

Dans cette transaction, Rothschild & Co a agi à titre de conseiller financier auprès de Cascades et Jones Day, à titre de conseiller juridique. Allen & Overy and Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ont agi à titre de conseillers juridiques pour Apollo.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]

