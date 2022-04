La composition en PETE 100 % recyclé de cette barquette et son design optimisé en font une solution de remplacement de premier choix aux emballages alimentaires plus difficilement recyclables. En utilisant exclusivement du PETE recyclé, Cascades vient aussi aider ses clients à réduire leurs impacts sur les changements climatiques de 69 %. 2 La volonté d'inscrire ce nouveau produit dans une logique d'économie circulaire était une priorité dès le début de sa conception et les efforts déployés en ce sens ont mené à l'obtention d'une reconnaissance significative : How2Recycle® a préqualifié cette barquette comme étant recyclable au Canada et dans certaines communautés aux États-Unis. 3 Fruit de trois années de recherche, sa conception unique permet une utilisation minimale de matières tout en assurant une rigidité optimale. Ses rebords arrondis diminuent les risques de déchirures lors de l'utilisation de pellicules d'emballage étirorétractables, contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.

« Cette dernière innovation résulte de nos efforts soutenus dans la recherche de solutions plus durables et le développement d'une économie réellement circulaire pour l'emballage alimentaire. Nous remercions grandement nos clients précurseurs pour leur confiance. », affirme Luc Langevin, président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés.

La barquette est fabriquée au Québec à l'usine Cascades Inopak, qui a bénéficié d'un programme d'investissement de plus de 30 millions de dollars soutenant le développement d'emballages faits à base de flocons de PETE 100 % recyclé. Ces investissements s'inscrivent dans le plan de croissance de Cascades comme chef de file nord-américain en emballage écoresponsable. Ce nouveau produit contribue à l'atteinte de l'un des objectifs du plan de développement durable de Cascades : que 100 % de ses emballages fabriqués soient recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030.

Consultez cette page pour en savoir plus sur ce nouvel emballage de la gamme Cascades FraisMC.

1 Aux États-Unis, la barquette pourrait ne pas être recyclable dans certaines régions. Veuillez vérifier auprès de votre municipalité.

2 Analyse du cycle de vie des barquettes Cascades (ACV), Groupe AGÉCO, juillet 2021.

3 How2Recycle® est une initiative de la Sustainable Packaging Coalition.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]