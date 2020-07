KINGSEY FALLS, QC, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file de la récupération et de la fabrication de produits d'emballage et de papier tissu écologiques, annonce qu'elle fermera son usine d'emballage carton-caisse située à Etobicoke, en Ontario, dans le cadre des initiatives d'optimisation continue de la Société.

« L'optimisation de notre plateforme opérationnelle en Ontario est une partie intégrante de notre plan stratégique. C'est dans ce contexte que la production de l'usine d'Etobicoke sera réaffectée progressivement aux autres unités dans la région. Cette décision renforcera notre positionnement opérationnel à moyen et à long terme en permettant un meilleur alignement des capacités de production actuelles, une productivité accrue, une réduction des coûts fixes et le renforcement de notre offre de service pour nos précieux clients », a déclaré Charles Malo, président et chef de l'exploitation, Cascades Emballage carton-caisse.

Les opérations d'emballage carton-caisse de l'usine d'Etobicoke cesseront définitivement au plus tard le 31 août 2021, et la propriété sera mise en vente. Dans les semaines et les mois à venir, Cascades s'efforcera de réduire au minimum les répercussions de cette annonce sur les 125 employés de l'usine.

Il est important de noter que la présente annonce n'a aucune incidence sur les activités de nos installations et bureaux de Cascades Récupération+, aussi situés à Etobicoke.

Cascades tient à remercier ses employés pour leur dévouement et leur loyauté, et continue de compter sur eux pour assurer le transfert harmonieux de ses activités actuelles vers ses autres usines.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]

