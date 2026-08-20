Cascades annonce un avis de rachat partiel de ses billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2028

KINGSEY FALLS, QC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Cascades inc. (TSX : CAS) (la « Société »), chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, a annoncé aujourd'hui que la Société et sa filiale en propriété exclusive indirecte, Cascades USA Inc., ont émis un avis de rachat partiel visant un montant en capital global de 100 millions $ US de leurs billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2028, émis conjointement (les « billets »). La date de rachat est fixée au 4 septembre 2026 et le prix de rachat correspond à 100,000 % de la tranche rachetée du montant en capital, majorée des intérêts courus et impayés jusqu'à, mais excluant, la date de rachat.

À la suite de ce rachat partiel, un montant en capital global d'environ 345 millions $ US des billets demeurera en circulation.

Ce rachat partiel s'inscrit dans le cadre de la stratégie continue de la Société en matière d'allocation du capital et de gestion de l'endettement et sera financé à même les liquidités disponibles.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat à l'égard des billets.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, incluant celles concernant l'avis de rachat partiel, sont des énoncés de nature prospective fondés sur les attentes actuelles. L'exactitude de ces énoncés est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, de sorte que les résultats réels pourraient différer de manière importante des projections, incluant notamment, mais sans limitations, l'effet de la conjoncture économique générale, la diminution de la demande des produits de la Société, l'augmentation du coût des matières premières, les fluctuations des prix de vente, une évolution négative des conditions générales du marché et du secteur et d'autres facteurs.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : François David, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 -751-3528, [email protected] ; Source : Allan Hogg, Vice-président et chef de la direction financière, Cascades, [email protected] ; Investisseurs : Relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]