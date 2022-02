KINGSEY FALLS, QC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Cascades Inc. (TSX: CAS), chef de file en matière de recyclage, d'hygiène et de solutions d'emballage écologiques, a dévoilé aujourd'hui sa mise à jour stratégique 2022-2024, dans laquelle elle s'engage à tirer profit de la base d'actifs et du portefeuille de produits solides de la Société pour accélérer la création de valeur et améliorer la rentabilité. La stratégie établit également de nouveaux objectifs financiers axés sur la génération de flux de trésorerie disponibles et un plan visant à améliorer la rentabilité de son Groupe Tissu.

« Notre plan vise à créer de la valeur pour les actionnaires, à accélérer l'amélioration de la rentabilité et à renforcer notre Groupe tissu, tout en continuant de prioriser le développement durable qui a toujours été au cœur de notre stratégie depuis que nous sommes en affaires », a déclaré le président et chef de la direction, Mario Plourde. « Cascades est une entreprise intégrée qui dispose d'actifs solides pour alimenter une future croissance rentable, et je suis convaincu que nous avons la bonne équipe et la bonne expérience pour exécuter notre plan qui vise à générer 5 milliards $ de revenus en 2024. »

Emballage : accroître la part de l'entreprise sur les marchés cibles

Dans le domaine de l'emballage, en tant que sixième plus grand producteur de carton-caisse en Amérique du Nord et de leader en matière d'innovation pour les emballages responsables, Cascades, avec son plan stratégique, est aligné avec les marchés en croissance.

Les principaux piliers du plan d'action sont les suivants :

le parachèvement du démarrage de Bear Island au 4 e trimestre de 2022;

au 4 trimestre de 2022; l'accroissement du taux d'intégration avec l'ajout de capacité de conversion additionnelle aux États-Unis;

l'accélération du rythme du développement et des lancements commerciaux de produits durables;

l'augmentation combinée des revenus de ses groupes d'emballage pour atteindre plus de 3,5 milliards $ en 2024;

viser des marges de bénéfice d'exploitation avant amortissement (BEAA)1 de 19 % à 21 % pour les emballages en carton-caisse et de 17 % à 19 % pour les produits spécialisés.

Tissu : accélérer la rentabilité

Le secteur Tissu a été particulièrement touché par la pandémie de COVID-19. Le marché de papier tissu offrira des opportunités de croissance à mesure que les effets de la pandémie s'atténueront, et les actifs de Cascades sont bien positionnés pour profiter de cette reprise. Entre 2017 et 2020, l'entreprise a réalisé des investissements importants pour moderniser et consolider ses actifs, en plus de se concentrer sur l'amélioration des volumes et de sa rentabilité. Dorénavant, la priorité immédiate de la société est d'exécuter un plan d'action complet visant à accélérer la rentabilité et à renforcer les fondements du secteur Tissu.

Les principaux piliers du plan d'action sont les suivants :

maximiser l'utilisation d'une base d'actifs bien capitalisée et limiter les dépenses en immobilisations à 35 millions $ par année jusqu'en 2024;

intensifier nos efforts pour améliorer l'exécution et l'efficacité de la production, en particulier dans nos opérations aux États-Unis;

renforcer les stratégies commerciales pour créer de la valeur;

atteindre un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de dollars en 2024 et générer une marge de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BEAA)1 de 9 à 10 % en 2024.

La voie à suivre : une vision pour 2024

« Au cours des 10 dernières années, nous avons pris plusieurs mesures pour nous repositionner et nous adapter à l'évolution des dynamiques du marché et des besoins de nos clients. Je suis fier du travail que nous avons accompli et je pense qu'avec cette vision renouvelée, nous sommes mieux équipés que jamais pour répondre aux attentes des clients et des actionnaires », a conclu Mario Plourde.

Les détails du plan et la diffusion de la conférence Web sont accessibles à l'adresse suivante www.cascades.com/fr/investisseurs

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. Cascades compte environ 10 000 femmes et hommes travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au bien-être des personnes, des collectivités et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs.

1 Voir « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux IFRS » de la Société.

