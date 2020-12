Cascades annonce que sa filiale Greenpac Mill LLC a refinancé avec succès sa dette bancaire

KINGSEY FALLS, QC, le 11 déc. 2020 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) (l'« entreprise »), un chef de file des solutions écologiques d'emballage, d'hygiène et de recyclage, a annoncé aujourd'hui que sa filiale détenue à 86,3 %, Greenpac Mill LLC (« Greenpac ») a conclu une entente pour l'extension et un amendement de son prêt à terme et de sa facilité de crédit renouvelable, qui arrivaient à échéance en mai 2021. Les facilités de crédit modifiées viendront à échéance en décembre 2023.

Wells Fargo Bank, la National Association, Manufacturers and Traders Trust Company et la division Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ont agi en qualité de coarrangeurs principaux et de coresponsables de la tenue des livres pour les facilités de crédit modifiées, qui consistent en un prêt à terme de 75 M$ US et en un accord de crédit renouvelable de 50 M$ US. Dans le cadre de la modification apportée aux facilités de crédit, le principal encours du prêt à terme passe de 121 M$ US à 75 M$ US.

Greenpac exploite une usine de carton-caisse léger de pointe située à Niagara Falls, à New York, qui fabrique du papier doublure léger fait de fibres recyclées à 100 %. L'usine a une capacité de production annuelle de 540 000 tonnes courtes et compte 168 personnes.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 12 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

