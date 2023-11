KINGSEY FALLS, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Cascades a l'immense regret et la tristesse profonde d'annoncer le décès de l'un de ses cofondateurs, M. Bernard Lemaire, à l'âge de 87 ans.

Bernard Lemaire (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Bernard Lemaire est né à Drummondville, au Québec, en 1936. En 1960, il se joint à l'entreprise familiale de récupération de rebuts, la Drummond Pulp and Fiber. Quatre ans plus tard, c'est sous son impulsion, et grâce au soutien de ses frères Laurent et Alain, qu'une deuxième vie est donnée au moulin désaffecté de la Dominion Paper Cie, à Kingsey Falls. Il jette alors les bases de Cascades, qui deviendra un chef de file nord-américain, et même européen, des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables. Pendant près de 30 ans, Bernard Lemaire a occupé la présidence de l'entreprise, mettant à profit sa philosophie de gestion basée sur le respect des ressources humaines et initiant une stratégie d'expansion sans précédent. Il a appliqué la même recette pour bâtir Boralex, un fleuron québécois des énergies renouvelables.

Ses frères Laurent et Alain ont tenu à lui rendre hommage : « Bernard était un homme d'exception, un personnage plus grand que nature. Visionnaire, généreux et charismatique, il aura convaincu un nombre incalculable de personnes et de communautés de participer à un projet immense, le projet de sa vie : Cascades. Son parcours incarne l'émergence d'un Québec inc. francophone et fier de ses racines. Notre grand frère était un grand homme. Aujourd'hui, il entre dans la légende. »

« C'est de Bernard que les quelque 10 000 Cascadeuses et Cascadeurs tiennent leur ingéniosité et leur dévouement », a déclaré Mario Plourde, président et chef de la direction. « C'est grâce à lui qu'ils œuvrent aujourd'hui dans une multinationale qui fait école et dont la vision, le succès et les valeurs sont louangés. Il a insufflé à l'entreprise l'élan qui la fait croître et rayonner depuis près de 60 ans. L'héritage qu'il nous lègue est riche et continuera de vivre longtemps. Au nom de tous les employé(e)s de Cascades, je tiens à offrir à la famille Lemaire ainsi qu'aux proches de Bernard nos plus sincères condoléances. »

L'apport de Bernard Lemaire au monde des affaires a été récompensé à maintes reprises. En 1985, le journal Finances lui décerne le titre Homme d'affaires de l'année. En 1991, l'Association des professionnels en ressources humaines du Québec lui décerne l'Iris d'honneur pour sa contribution marquante à l'avancement de la gestion des ressources humaines. Il a été décoré des insignes d'Officier de l'Ordre du Canada, d'Officier de l'Ordre national du Québec ainsi que de celui de Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, accordé par le Président de la République française. Il a également reçu des doctorats honorifiques de l'Université de Sherbrooke, de l'École des Hautes Études Commerciales, de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Université du Québec à Montréal. Figure marquante du Québec moderne, l'homme incarne l'entrepreneuriat.

Les drapeaux flottant sur tous les bâtiments de l'entreprise seront mis en berne et des activités commémoratives auront lieu. Le grand public est par ailleurs invité à se rendre sur les plateformes numériques de l'entreprise pour lui rendre hommage. Un livre d'or virtuel est notamment accessible sur le site web de l'entreprise : https://www.cascades.com/fr/hommage-grand-batisseur.

Vos marques de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans plus de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected] ; Investisseurs, Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282-2697, [email protected]